«Қайрат» Алматыда «Реалмен» ойнайды
АСТАНА. KAZINFORM – Алматылық «Қайрат» 2025/26 маусымындағы Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде «Реал Мадридке» қарсы ойнайды, деп хабарлайды Sports.kz.
Қазақстандық және испандық клубтар арасындағы кездесу Алматыда өтеді.
Айта кетейік, «Қайрат» тарихта алғаш рет Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде ойнайды. Қазақстандық клубтың жалпы кезеңге дейінгі тамаша жеңістер болды: Словенияның «Олимпиясын» (екі матч қорытындысы бойынша 3:1) жеңді, Финляндияның «КуПС»-ына қарсы ойында камбэк жасады (3:2), Словакияның «Слованын» пенальти сериясында қапы қалдырды (1:1, пенальтиде 4:3) және Шотландияның «Селтигінен» бір саты жоғары болды (0:0, пенальтиде 3:2).
Бұған дейін бүгін футболдан Чемпиондар лигасы негізгі кезеңінің жеребесі тартылатынын жаздық.