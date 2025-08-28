KZ
    22:08, 28 Тамыз 2025

    «Қайрат» Алматыда «Реалмен» ойнайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Алматылық «Қайрат» 2025/26 маусымындағы Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде «Реал Мадридке» қарсы ойнайды, деп хабарлайды Sports.kz.

    «Қайрат» футбол клубы
    Фото: «Қайрат» футбол клубы

    Қазақстандық және испандық клубтар арасындағы кездесу Алматыда өтеді.

    Айта кетейік, «Қайрат» тарихта алғаш рет Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде ойнайды. Қазақстандық клубтың жалпы кезеңге дейінгі тамаша жеңістер болды: Словенияның «Олимпиясын» (екі матч қорытындысы бойынша 3:1) жеңді, Финляндияның «КуПС»-ына қарсы ойында камбэк жасады (3:2), Словакияның «Слованын» пенальти сериясында қапы қалдырды (1:1, пенальтиде 4:3) және Шотландияның «Селтигінен» бір саты жоғары болды (0:0, пенальтиде 3:2).

    Бұған дейін бүгін футболдан Чемпиондар лигасы негізгі кезеңінің жеребесі тартылатынын жаздық.

