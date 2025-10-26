KZ
    «Қайрат» — «Астана»: Алматыда стадион жанында көлік қозғалысы шектеледі

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматының Орталық стадионында футболдан Қазақстан чемпионатының шешуші — 26-туры өтеді.

    Стадион
    Фото: ҰОК

    Алматы қаласының полиция департаменті «Қайрат» пен «Астана» футбол матчының өтуіне байланысты 12:00–ден 18:00–ге дейін Сәтбаев көшесі бойымен — Байтұрсынов көшесінен Байзақов көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысы уақытша шектелетінін хабарлады.

    — Азаматтарды қабылданып жатқан шараларға түсіністікпен қарап, қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлауға және жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырамыз, — деп хабарлады полициядан.

    Еске салайық, бұған дейін «Астана» мен «Қайрат» соңғы турда чемпиондыққа таласатынын жазғанбыз.

    Ел чемпионатының 25-турында «Қайрат» сырт алаңда «Қызылжарды» жеңіп, турнирлік кестеде көш бастады.

    Одан кейін «Қайрат» өз алаңында «Пафоспен» тең ойнады.

