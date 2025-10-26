«Қайрат» — «Астана»: Алматыда стадион жанында көлік қозғалысы шектеледі
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматының Орталық стадионында футболдан Қазақстан чемпионатының шешуші — 26-туры өтеді.
Алматы қаласының полиция департаменті «Қайрат» пен «Астана» футбол матчының өтуіне байланысты 12:00–ден 18:00–ге дейін Сәтбаев көшесі бойымен — Байтұрсынов көшесінен Байзақов көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысы уақытша шектелетінін хабарлады.
— Азаматтарды қабылданып жатқан шараларға түсіністікпен қарап, қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлауға және жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырамыз, — деп хабарлады полициядан.
Еске салайық, бұған дейін «Астана» мен «Қайрат» соңғы турда чемпиондыққа таласатынын жазғанбыз.
Ел чемпионатының 25-турында «Қайрат» сырт алаңда «Қызылжарды» жеңіп, турнирлік кестеде көш бастады.
Одан кейін «Қайрат» өз алаңында «Пафоспен» тең ойнады.