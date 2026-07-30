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    «Қайрат» Чемпиондар лигасы үшінші іріктеу кезеңіндегі қарсыласын анықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық «Қайрат» (Алматы) футболдан UEFA Чемпиондар лигасының үшінші іріктеу кезеңінде Болгарияның «Левски» командасымен кездеседі.

    қайрат
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Алматылық команда екінші іріктеу кезеңінде Кипрдің «Омония» (1:0, 0:1, пенальтиден 6:5) қапы қалдырған еді

    Одан бұрын қазақстандық клуб бірінші іріктеу кезеңінде Черногорияның «Сутьеска» клубынан (2:1, 2:0) басым түсті.

    Болгариялық команда екінші іріктеу кезеңінде Румынияның «Университатя» (Крайова) клубынан (2:2, 1:0) айласын асырды.

    «Қайрат» — «Левски» алдымен 4 немесе 5 тамызда Болгарияда ойнаса, қарымта кездесу 11 тамызда Түркістан қаласында болады.

    Айта кетсек, алматылық клуб өткен маусымда Чемпиондар лигасы негізгі кезеңінде Португалияның «Спортингіне» 1:4, Испанияның «Реал Мадридіне» 0:5, Италияның «Интеріне» 1:2, Грекияның «Олимпиакосына» 0:1, Данияның «Копенгагеніне» 2:3, Бельгияның «Брюггесііне» 1:4, Англияның «Арсеналына» 2:3 есебімен жол берсе, Кипрдің «Пафосымен» 0:0 есебімен тең түсті.

    Спорт Чемпиондар лигасы «Қайрат» ФК
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
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