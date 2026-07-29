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    «Қайрат» Чемпиондар лигасы үшінші іріктеу кезеңіне шықты

    АСТАНА. INFORMSPORTS — Бүгін қазақстандық «Қайрат» (Алматы) футболдан UEFA Чемпиондар лигасының екінші іріктеу кезеңінде өз алаңында Кипрдің «Омония» (Никосия) клубымен кездесті. 

    «Қайрат» Чемпиондар лигасы үшінші іріктеу кезеңіне шықты
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Ойын барысында алматылық команда алғашқы минуттан белсенді қимыл көрсетуге тырысты. Олардың қатарынан 37-минутта Эдмилсон мергендік танытты. 

    қайрат
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Бірінші ойында алматылық клуб қарсыласына 0:1 еесбімен есе жіберген еді. Нәтижесінде екі ойынның нәтижесімен есеп теңесті.

    Қайрат
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Тоқсан минутта жеңімпаз анықталған жоқ. Кездесу қосымша кезеңге ұласты. Қос команда овертаймда да бір-бірінің қақпасынан саңылау таба алған жоқ.

    Қайрат
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Осылайша жеңімпазды анықтау пенальти сериясы арқылы анықталатын болды. Бұл жолы қазақстандық команда 7:5 есебімен қапы қалдырып, үшінші кезеңге жолдама алды. 

    Қайрат
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Енді олар үшінші іріктеу кезеңінде «Левски» (Болгария) — «Университатя» Крайова (Румыния) жұбының жеңімпазымен ойнайды. Бұл жұптағы алғашқы ойын болгариялық команданың басымдығымен 1:0 есебімен аяқталған еді.

    Қайрат
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Айта кетсек, алматылық клуб бұдан бұрын UEFA Чемпиондар лигасы бірінші іріктеу кезеңінде Черногорияның «Сутьеска» клубын (2:1, 2:0) қапы қалдырды.

    Қайрат
    Фото: Александр Павский/ Kazinform
    Қайрат
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Кипрлік клуб енді Еуропа лигасы үшінші іріктеу кезеңінде «Мьельбю» (Швеция) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) жұбының жеңімпазымен ойнайды.

    Еске салсақ, отандық төрешілер УЕФА Конференция лигасының матчына тағайындалды.

    Алматы Спорт Футбол «Қайрат» ФК
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
    Авторлар