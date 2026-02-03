«Қайрат» Дастан Сәтпаевтың командадағы болашағына қатысты шешім қабылдады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Екі ай бойы жаттығулар мен матчтарды өткізіп алған 17 жастағы футболшы Дастан Сәтпаев алматылық "Қайрат" командасының алдағы Түркиядағы оқу-жаттығу жиынына шақырылды.
Команданың ресми хабарламасында 3 ақпанда «Қайраттың» Түркияға аттанатыны айтылған. Белек қаласында 20 ақпанға дейін жаңа – 2026 жылғы маусым алдындағы қорытынды оқу-жаттығу жиыны өтеді.
Жиынға шақырылған ойыншылар тізіміне клубпен қолданыстағы келісімшарты бар барлық футболшы енгізілген.
Қаңтар айында Біріккен Араб Әмірліктерінде өткен алғашқы жиынмен салыстырғанда, бұл жолы командадағы жас көшбасшылар – Дастан Сәтпаев, Олжас Байбек және Азамат Тұяқбаев шақырту алды. Сонымен қатар, жиынға 17 жастағы Абылай Төлеухан да қосылды. Ол ересектер командасының жаттығуларына алғаш рет қатысады.
Еске салайық, Дастан Сәтпаев 2025 жылғы желтоқсан мен 2026 жылғы қаңтар айларында алған жарақатына байланысты «Қайраттың» жаттығулары мен матчтарына қатыспаған болатын. Ол қазан айында алған жарақатынан кейін оңалту кезеңінен өткен.
Жаңа маусымға дайындық аясында бірнеше бақылау матчын өткізу жоспарланып отыр. Қарсыластар мен матчтардың нақты күндері жақын арада жарияланады.
Айта кетейік, Дастан Сәтпаев 17 жастағы ойыншылар арасында әлемдік ТОП-5 тізіміне енді. Сонымен қатар UEFA Чемпиондар лигасында гол соққан ең жас ойыншылар үштігіне кірді.