«Қайрат» футзалдан 2026 жылғы Қазақстан чемпионы атанды
АСТАНА. KAZINFORM - Алматылық «Қайрат» футзалдан 2026 жылғы Қазақстан чемпионы атанды.
Финалдық серияның тағдырын шешкен бесінші кездесуде алматылық ұжым сырт алаңда «Семейді» 3:2 есебімен тізе бүктірді. Жеңіс голдарын Эдсон, Жулио Занотто және Біржан Оразов соқты. Осылайша «Қайрат» Қазақстанның 22 дүркін чемпионы болды.
Айта кетсек, мамыр айында «Қайрат» футзал клубының жаңа бас бапкері болып Густаво Парадеда тағайындалды.
Густаво - клуб тарихындағы ерекше азаматтардың бірі болды. Ол 2004-2009 жылдары «Қайрат» сапында Еуропадағы алғашқы тарихи жетістіктерге қатысып, UEFA футзал кубогының қола жүлдегері атанды.
Соңғы жылдары клуб жүйесінде спорт директоры ретінде қызмет атқарды. Өткен маусымда плей-офф кезеңі алдында қиын сәтте команданы қабылдап, «Қайратты» Қазақстан чемпионы атағына жеткізді.
Айта кетсек, футзалдан Қазақстан ұлттық құрамасының 2028 жылғы әлем чемпионатының негізгі кезеңіндегі қарсыластары белгілі болды.