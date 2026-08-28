«Қайрат» Конференция лигасы жеребе тарту рәсімінде қай себетте орналасады
АСТАНА. KAZINFORM - Алматылық «Қайрат» UEFA Конференция лигасы негізгі кезеңінің жеребе тарту рәсімінде қай себетте болатыны анықталды.
Бұл салтанатты шара бүгін, 28 тамызда Қазақстан уақытымен 16:00-де басталады.
Рафаэль Уразбахтин жаттықтыратын команда еурокубоктағы жорығын алдымен Чемпиондар лигасында бастап, алғашқы екі іріктеу кезеңінде Черногорияның «Сутьеска» (2:1, 2:0), Кипрдің «Омония» (1:0, 0:1, пенальтиден 6:5) клубтарын қапы қалдырған еді. Одан кейін Болгарияның «Левски» командасына екі ойын қорытындысы бойынша (0:1, 0:1) жол берді.
Ал Еуропа лигасы плей-офф кезеңінде Бельгияның «Андерлехт» командасына (0:3, 0:3) есе жіберді. Салдарынан Конференция лигасы негізгі кезеңінде сынға түсетін болды.
1 себет: «Аталанта» (Италия), «Брага» (Португалия), «Аякс» (Нидерланд), «Фрайбург» (Германия), «Монако» (Франция), «Копенгаген» (Дания).
2-себет: «Мидтьюлланд» (Дания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гент» (Бельгия), «Панатинаикос» (Грекия), «Пафос» (Кипр), «Брайтон» (Англия).
3 себет: «Лугано» (Швейцария), «Хетафе» (Испания), КуПС (Финляндия), «Твенте» (Нидерланд), «Борац» Баня-Лука (Босния және Герцеговина), «Сент-Трюйден» (Бельгия).
4 себет: «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Бранн» (Норвегия), «Хартс» (Шотландия), «Қайрат» (Қазақстан), «Трабзонспор» (Түркия), «Университатя» Крайова (Румыния).
5 себет: «Рига» (Латвия), «Хайдук» (Хорватия), «Яблонец» (Чехия), «Орхус» (Дания), «Норшелланн» (Дания), «Интер» Эскальдес (Андорра).
6 себет: «Тун» (Швейцария), ЦСКА София (Болгария), «Кауно Жальгирис» (Литва), «Мьельбю» (Швеция), «Иберия 1999» (Грузия), «Эгнатия» (Албания).
Айта кетейік, аталған турнирдің финалы 2027 жылдың 27 мамырында Германияның Лейпциг қаласындағы «Ред Булл Арена» стадионында өтеді.
Сондай-ақ Еуропа лигасы негізгі кезеңінің жеребе тарту рәсімі өтеді. Жеребе тарту рәсімінде 36 команда алты себетке бөлінген.
1 себет: «Байер» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Милан» (Италия), «Лион» (Франция), «АЗ Алкмар» (Нидерланд), «Олимпиакос» (Грекия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Марсель» (Франция).
2 себет: «Ференцварош» (Венгрия), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Юнион» (Бельгия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Зальцбург» (Аустрия), «Селтик» (Шотландия), «Спарта» Прага (Чехия), «Ренн» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия).
3 себет: «Штурм» (Аустрия), «Лех» Познань (Польша), «Кристал Пэлас» (Англия), «Борнмут» (Англия), «Сандерленд» (Англия), «Целе» (Словения), «Ягеллония» (Польша), «Омония» (Кипр), «Сельта» (Испания).
4 себет: «Хоффенхайм» (Германия), «Бешикташ» (Түркия), «Торреэнсе» (Португалия), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль), «НЕК Неймеген» (Нидерланд), ОФИ (Грекия), «Лиллестрем» (Норвегия), «Левски» (Болгария), «Арарат-Армения» (Армения).
Финал 2027 жылдың 26 мамырында Германияның Майндағы Франкфурт қаласындағы «Вальдштадион» стадионында өткізіледі.