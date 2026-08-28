«Қайрат» Конференция лигасында «Аталантамен» ойнайтын болды
АСТАНА. KAZINFORM - Алматылық «Қайрат» командасының UEFA Конференция лигасы негізгі кезеңіндегі қарсыластары анықталды.
Қазақстандық команда «Панатинаикос» (Грекия), «Аталанта» (Италия), «Университатя» Крайова (Румыния), «Твенте» (Нидерланд), «Мьельбю» (Швеция) және «Рига» (Латвия) командаларымен шеберлік байқасады.
Бірінші себет
«Аталанта (Италия)»: «Пафос», «Аякс», «Қайрат», «Борац», «Мьельбю», «Рига»
«Брага» (Португалия): «Гент», «Копенгаген», КуПС, «Бранн», «Эгнатия», «Орхус»
«Аякс» (Нидерланд): «Аталанта», «Мидтьюлланн», «Хетафе», «Сент-Трюйден», «Тун», «Хайдук»
«Фрайбург» (Германия): «Панатинаикос», «Монако», «Твенте», «Трабзонспор», «Яблонец», «Кауно Жальгирис»
«Монако» (Франция): «Фрайбург», «Брайтон», «Линфилд Ред Импс», «Хартс», «Норшелланн», ЦСКА София
«Копенгаген» (Дания): «Брага», «Црвена Звезда», «Лугано», «Университатя Крайова», «Иберия» Тбилиси, «Интер Эскальдес»
Екінші себет
«Мидтьюлланн» (Дания): «Аякс», «Пафос», «Сент-Трюйден», «Линфилд Ред Импс», «Хайдук», «Эгнатия»
«Црвена Звезда» (Сербия): «Копенгаген», «Гент», «Трабзонспор», «Лугано», «Интер Эскальдес», «Иберия» Тбилиси
«Гент» (Бельгия): «Црвена Звезда», «Брага», «Бранн», КуПС, «Орхус», «Тун»
«Панатинаикос» (Грекия): «Брайтон», «Фрайбург», «Борац», «Қайрат», ЦСКА София, «Норшелланн»
«Пафос» (Кипр): «Мидтьюлланн», «Аталанта», «Хартс», «Твенте», «Рига», «Мьельбю»
«Брайтон» (Англия): «Монако», «Панатинаикос», «Университатя Крайова», «Хетафе», «Кауно Жальгирис», «Яблонец»
Үшінші себет
«Лугано (Швейцария)»: «Црвена Звезда», «Копенгаген», «Сент-Трюйден», «Хетафе», «Кауно Жальгирис», «Яблонец»
«Хетафе» (Испания): «Брайтон», «Аякс», «Лугано», «Университатя Крайова», «Интер Эскальдес», «Иберия» Тбилиси
КуПС (Финляндия): «Гент», «Брага», «Трабзонспор», «Борац», ЦСКА София, «Норшелланн»
«Твенте» (Нидерланд): «Пафос», «Фрайбург», «Қайрат», «Линфилд Ред Импс», «Тун», «Орхус»
«Линфилд Ред Импс» (Гибралтар): «Мидтьюлланн», «Монако», «Твенте», «Бранн», «Хайдук», «Эгнатия»
«Борац» (Бония және Герцоговина): «Аталанта», «Панатинаикос», КуПС, «Хартс», «Рига», «Мьельбю»
Төртінші себет:
«Сент-Трюйден» (Бельгия): «Аякс», «Мидтьюлланн», «Бранн», «Лугано», «Иберия» Тбилиси, «Хайдук»
«Бранн» (Норвегия): «Брага», «Гент», «Линфилд Ред Импс», «Сент-Трюйден», «Орхус», «Кауно Жальгирис»
«Хартс» (Шотландия): «Монако», «Пафос», «Борац», «Трабзонспор», «Норшелланн», «Тун»
«Қайрат» (Қазақстан): «Панатинаикос», «Аталанта», «Университатя Крайова», «Твенте», «Мьельбю», «Рига»
«Трабзонспор» (Түркия): «Фрайбург», «Црвена Звезда», «Хартс», КуПС, «Яблонец», ЦСКА София
«Университатя Крайова» (Румыния): «Копенгаген», «Брайтон», «Хетафе», «Қайрат», «Эгнатия», «Интер Эскальдес»
Бесінші себет
«Рига» (Латвия): «Аталанта», «Пафос», «Қайрат», «Борац», «Яблонец», «Кауно Жальгирис»
«Хайдук» (Хорватия): «Аякс», «Мидтьюлланн», «Сент-Трюйден», «Линфилд Ред Импс», «Норшелланн», «Тун»
«Яблонец» (Чехия): «Брайтон», «Фрайбург», «Лугано», «Трабзонспор», «Иберия» Тбилиси, «Рига»
«Норшелланн» (Дания): «Панатинаикос», «Монако», КуПС, «Хартс», ЦСКА София, «Хайдук»
«Орхус» (Дания): «Брага», «Гент», «Твенте», «Бранн», «Эгнатия», «Интер Эскальдес»
«Интер Эскальдес» (Андорра): «Копенгаген», «Црвена Звезда», «Университатя Крайова», «Хетафе», «Орхус», «Мьельбю»
Алтыншы себет
«Тун» (Швейцария): «Гент», «Аякс», «Хартс», «Твенте», «Хайдук», ЦСКА София
ЦСКА София (Болгария): «Монако», «Панатинаикос», «Трабзонспор», КуПС, «Тун», «Норшелланн»
«Кауно Жальгирис» (Литва): «Фрайбург», «Брайтон», «Бранн», «Лугано», «Рига», «Эгнатия»
«Мьельбю» (Швеция): «Пафос», «Аталанта», «Борац», «Кайрат», «Интер Эскальдес», «Иберия» Тбилиси
«Иберия» Тбилиси (Грузия): «Црвена Звезда», «Копенгаген», «Хетафе», «Сент-Трюйден», «Мьельбю», «Яблонец»
«Эгнатия» (Албания): «Мидтьюлланн», «Брага», «Линфилд Ред Импс», «Университатя Крайова», «Кауно Жальгирис», «Орхус».
Негізгі кезең ойындары 15 қазанда басталады. Финал 2027 жылдың 26 мамырында Германияның Майндағы Франкфурт қаласындағы «Вальдштадион» стадионында өтеді.
Рафаэль Уразбахтин жаттықтыратын «Қайрат» командасы еурокубоктағы жорығын алдымен Чемпиондар лигасында бастап, алғашқы екі іріктеу кезеңінде Черногорияның «Сутьеска» (2:1, 2:0), Кипрдің «Омония» (1:0, 0:1, пенальтиден 6:5) клубтарын қапы қалдырған еді. Одан кейін Болгарияның «Левски» командасына екі ойын қорытындысы бойынша (0:1, 0:1) жол берді.
Ал Еуропа лигасы плей-офф кезеңінде Бельгияның «Андерлехт» командасына (0:3, 0:3) есе жіберді.