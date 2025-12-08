«Қайрат» – «Олимпиакос»: матчқа арнайы шаттл автобустар қатынайды
АСТАНА. KAZINFORM – Көрермендер үшін стадионға арнайы автобустар қатынайды.
Елорданың «Астана Арена» стадионында 9 желтоқсан күні Чемпиондар лигасының аясында «Қайрат» – «Олимпиакос» матчы өтеді.
Қала әкімдігі матч күні стадионға қатынайтын шамамен 25 автобус ұйымдастырады.
Автобустар мына орындардан қатынайды:
1.«Қалалық цирк» автотұрағы; 2. «Әзірет Сұлтан» мешітінің автотұрағы; 3. «Қазақстан» спорт кешенінің автотұрағы; 4. Орталық парк автотұрағы; 5. «Бас Мешіт» автотұрағы.
Автобустар 18:00-де қозғала бастайды және екі бағытта қатынайды. Көрермендерге жиналу орындарына 17:30-ға дейін келу ұсынылады.
Матч кезінде Астана қаласының полиция департаменті қауіпсіздік шараларын күшейтеді. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін шамамен 2800 полиция қызметкері жұмылдырылады, оған патрульдік бөлімшелер, учаскелік инспекторлар және кинологиялық қызмет кіреді.
Қабанбай батыр мен Тұран даңғылдарында көлік қозғалысына шектеулер енгізілмейді.
Астана полициясы көрермендерге қоғамдық тәртіпті сақтауды, құқық қорғау қызметкерлерінің нұсқаулықтарын орындауды ескертеді және матчқа қауіпсіз әрі ыңғайлы жету үшін ұйымдастырылған қоғамдық көлікті пайдалануды ұсынады.
Айта кетелік «Олимпиакос» командасының ойыншылары Астанаға келген еді.