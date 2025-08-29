«Қайраттағы» футболшылардың Еуропаға кетуге мүмкіндігі арта түседі – спорт комментаторы
АСТАНА. KAZINFORM – Спорт комментаторы Равиль Ашығали Чемпиондар лигасының негізгі кезеңі аясында «Реал Мадрид» футбол командасының Алматыға келуі қазақстандық футболшылар үшін үлкен мүмкіндік екенін айтты.
– Жеребе жолдас болды деп айтуға болады. Себебі әлемдік грант санатындағы испаниялық клуб Алматыға келеді. Бұл – үлкен мүмкіндік. «Реал Мадрид» – әлем футболындағы ең үздік командалардың бірі. Демек жуырда Алматыда керемет футбол мерекесі болады деген сөз, - деді ол «Jibek joly» телеарнасындағы «Бүгін LIVE» бағдарламасында.
Сондай-ақ комментатор бұл матч арқылы қазақстандық футболшылардың әлемдік топ клубтардың көзіне түсіп, мықты чемпионатқа ауысуына тамаша мүмкіндігі екенін тілге тиек етті.
– 2003 жылы Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтедпен» ойында Алекс Фергюсонның көзіне түсіп, кейін «қызы сойқандардың» қатарын толықтырды. 2013 жылы Салах Чемпиондар Лигасында «Базель» сапында ойнап, Моуриньюдің «Челсиін» жеңді. Осыдан соң «Челси» жейдесін киді. Бізде «Арсенал», «Интер», «Реал Мадрид» секілді клубтарға қарсы ойын бар. Біздің жігіттер топтық кезеңде жақсы ойнаса, әлемдік скауттардың көзіне түсуі әбден мүмкін, - деді Равиль Ашығали.
Айта кетейік, «Қайрат» футбол клубының Чемпиондар лигасы негізгі кезеңіндегі қарсыластары анықталды. Алматылық клуб енді «Реал Мадрид» (Испания), «Интер» (Италия), «Арсенал» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Грекия), «Пафос» (Кипр), «Копенгаген» (Дания) клубтарымен ойнайды.