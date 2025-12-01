«Қайраттың» бұрынғы бас бапкері Кирилл Кекер өмірден өтті
АЛМАТЫ. KAZINFORM — «Қайрат» ФК команданың бұрынғы бас бапкері және академияның қазіргі жетекшісі Кирилл Кекер 46 жасында өмірден өткенін хабарлады.
Ол алматылық команданың негізгі құрамын 2022–2024 жылдары басқарды. Одан кейін 2024 жылдың соңына дейін «Ордабасының» негізгі командасын жаттықтырды.
2025 жылы «Қайрат» академиясына жетекшілік етіп, сонымен қатар Қазақстан U-19 құрамасымен жұмыс істеді.
— Бұл — бүкіл клуб үшін орны толмас ауыр қайғы. Он жылдан астам уақыт «Қайрат» жүйесінің ажырамас бөлігі болып, қазақ футболының даму бағытын айқындауға атсалысқан адамның қазасы бәрімізді терең күйзелтті. Кирилл Сергеевич өз ісіне адал, талапшыл әрі әділ маман еді. «Қайрат» ФК Кирилл Сергеевич Кекердің туыстары мен жақындарына шын жүректен көңіл айтады, — деп хабарлады клуб баспасөз қызметі.
Еске салайық, 2024 жылы сәуір айында «Қайрат» футбол клубының бас бапкері Кирилл Кекер қызметінен кетті.
Кейін 2024 жылдың тамыз-желтоқсан айларында «Ордабасы» командасының бас бапкері болды.