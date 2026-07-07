«Қайсар» футбол клубының басқарушы директоры тағайындалды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысы «Қайсар» футбол клубының басқарушы директоры болып Бақытжан Пазылхайыр тағайындалды. Бұл туралы клубтың баспасөз қызметі хабарлады.
Бақытжан Пазылхайыр Қызылорда қаласында дүниеге келген. Әр жылдары Астана және Алматы қалаларының әкімдіктерінде, «Amanat» партиясында, сондай-ақ «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ-да түрлі басшылық қызмет атқарған.
Бұған дейін Қазақстан футбол федерациясының атқарушы директоры болды.
Сондай-ақ Кәсіби клубтар арасындағы жарыстарды ұйымдастыру дирекциясын басқарды.
Бұған дейін «Қайсар» футбол клубының баспасөз қызметі клубтың бас бапкерлігіне үміткерлер туралы ақпаратқа байланысты ресми мәлімдеме жасады.