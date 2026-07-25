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    Қайтарылған активтердің арқасында Алматының 2500-ден астам тұрғыны ауызсуға қол жеткізді

    АСТАНА. KAZINFORM – Алматы қаласы Түрксіб ауданының Қайрат шағынауданында прокуратура органдарымен мемлекетке қайтарған қаражат есебінен сумен жабдықтау және су бұру желілерінің құрылысы аяқталды. 

    Қайтарылған активтердің арқасында Алматының 2500-ден астам тұрғыны ауыз суға қол жеткізді
    Фото: Табиғи монополияларды реттеу комитеті

    Осылайша, орталықтандырылған инженерлік инфрақұрылымның болмауына байланысты көп жылдан бері шешімін таппаған мәселе өз шешімін тапты: 21,6 км су құбыры, 24,7 км кәріз желісі, 15,6 км автомобиль жолы тартылып, 3 кәріз сорғы станциясы салынды.

    Жобаны іске асыру нәтижесінде 921 абонент инженерлік желілерге қосылып, 2500-ден астам тұрғын орталықтандырылған ауыз су мен су бұру жүйесіне тұрақты қол жеткізді.

    Қазіргі уақытта аталған нысанның инженерлік желілерін «Алматы Су» МКК-ның теңгеріміне беру рәсімі жүргізілуде. 

    Айта кетелік қайтарылған активтер қаржысына Арқалық университеті толық жаңартылды.


    Заңсыз активтер Ауыз су Алматы Прокуратура Су құбыры
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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