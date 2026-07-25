Қайтарылған активтердің арқасында Алматының 2500-ден астам тұрғыны ауызсуға қол жеткізді
АСТАНА. KAZINFORM – Алматы қаласы Түрксіб ауданының Қайрат шағынауданында прокуратура органдарымен мемлекетке қайтарған қаражат есебінен сумен жабдықтау және су бұру желілерінің құрылысы аяқталды.
Осылайша, орталықтандырылған инженерлік инфрақұрылымның болмауына байланысты көп жылдан бері шешімін таппаған мәселе өз шешімін тапты: 21,6 км су құбыры, 24,7 км кәріз желісі, 15,6 км автомобиль жолы тартылып, 3 кәріз сорғы станциясы салынды.
Жобаны іске асыру нәтижесінде 921 абонент инженерлік желілерге қосылып, 2500-ден астам тұрғын орталықтандырылған ауыз су мен су бұру жүйесіне тұрақты қол жеткізді.
Қазіргі уақытта аталған нысанның инженерлік желілерін «Алматы Су» МКК-ның теңгеріміне беру рәсімі жүргізілуде.
Айта кетелік қайтарылған активтер қаржысына Арқалық университеті толық жаңартылды.