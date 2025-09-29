Қайтыс болған қазақстандықтың отбасы жұмыс берушіден 11 млн теңге өтемақы өндіріп алды
АСТАНА. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысының соты қазақстандықтың қаза болуына байланысты моральдық зиянды өтеу туралы шешім шығарды. Бұл туралы Жоғарғы соттың баспасөз қызметі хабарлады.
Белгілі болғандай, 2023 жылы еңбек міндеттерін орындау кезінде ЖШС жүргізушісі қаза тапқан. Ол — кәмелетке толмаған үш баланың әкесі және екі талапкердің ағасы болған.
Еңбек жағдайындағы жазатайым оқиғаны арнайы тергеп-тексеру актісіне сәйкес, қайғылы жағдайға жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі талаптарын 100% бұзуы себеп болған.
Сондай-ақ бұған дейін ЖШС мен марқұмның жесірі арасында 8 млн теңге көлемінде моральдық зиянды өтеу туралы келісім жасалғаны атап өтілді.
— Алайда марқұмның жесірі мен әпкелері бұл соманы жеткіліксіз деп санап, қосымша өтемақы өндіру туралы талаппен сотқа жүгінген, — делінген сот материалында.
Талапкерлердің айтуынша, балалардың пайдасына төленіп отырған ай сайынғы 81 мың теңге мөлшеріндегі аннуитеттік төлемдер олардың тәрбиесі мен білім алуына байланысты барлық шығынды жаппайды.
Сот жақын туысының қайтыс болуы талап қоюшыларға айтарлықтай моральдық зиян келтірді деген қорытындыға келді. Ағаның өлімі апалы-сіңлілер үшін ауыр соққы болды, ал жесір әйелдің кәмелетке толмаған үш баласы қалды, олардың тәрбиесі мен қолдауы қазір толық жауапкершілікте болды.
Сот барлық мән-жайларды ескере отырып, ЖШС-ны талап қоюшыларға моральдық шығынды өтеу ретінде 11 млн теңге төлеуге міндеттеді, оның ішінде: марқұмның әр баласына 3 млн теңгеден, әпке-сіңлінің әрқайсысына 1 млн теңгеден. Соттың шешіміне наразылық келтірілді, ол бірақ өзгеріссіз қалдырылып, заңды күшіне енді.
Айта кетелік Атырауда аутизммен ауыратын баланың анасы мемлекеттік мекемені өтемақы төлеуге сот арқылы міндеттеген еді.