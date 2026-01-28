Қайтыс болғаннан кейін донор болуға келісім бергендер саны артты
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда трансплантологияны дамыту үшін институционалдық және кадрлық база қалыптастырылды. 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап елде кератопластика және гемопоэздік дің жасушаларын аутологиялық трансплантаттауды қоса алғанда, трансплантаттау қызметтерінің тізбесі кеңейтілді.
2025 жылғы 14 шілдедегі «МӘМС және медициналық қызметтер көрсету мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңға сәйкес медициналық көмектің бұл түрлері енді мемлекеттік ғана емес, сонымен қатар тиісті лицензиясы бар жеке медициналық ұйымдарда да көрсетілуі мүмкін.
Денсаулық сақтау министрлігі мәліметінше, саланы дамыту шеңберінде медициналық көмекті ұйымдастыру стандарттары, сондай-ақ ағзаларды, тіндер мен жасушаларды алу, дайындау, сақтау, консервациялау және трансплантаттау қағидалары мен шарттары қайта қаралды.
2025 жылы ағза донорларының саны үш есеге — 6-дан 18-ге дейін, ал трансплантаттау саны 2,4 есеге - 23-тен 68 операцияға дейін өсті. eGov.kz порталында орналастырылған азаматтардың ниет білдіруінің оң динамикасы байқалады.
Өтініштердің жалпы саны 38%-ға өсті. Бұл ретте қайтыс болғаннан кейінгі донорлыққа келісімдер саны 70%-ға, ал бас тартулар саны 26%-ға өсті. Бұл осы мәселе бойынша халықтың хабардар болуының өскенін көрсетеді. Сонымен қатар трансплантаттауды күту парағында қазіргі уақытта 4506 пациент, оның ішінде 123 бала бар. Осыған байланысты халықпен белсенді ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жалғасып жатыр.
Айта кетейік, Алматы облысында донор бірнеше адамның өмірін құтқарып қалды.
Маңғыстауда алғаш рет мәйіттік донор тіркелді.
ШҚО-да қайтыс болған екі донор 12 қазақстандықтың өмірін сақтап қалды.