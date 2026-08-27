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    Қазақ анимациясы АҚШ-тағы халықаралық фестивальде жүлде алды

    АСТАНА. KAZINFORM – «Қазақанимация» шығармашылық бірлестігі шығарған «KÖLEÑKE» (18+) анимациялық жобасы АҚШ-та өткен PFCAT (Portland Festival of Cinema, Animation & Technology) халықаралық фестивалінде қазылар алқасының арнайы жүлдесіне ие болды. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады.

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    Фото: pexels

    Туынды хоррор-анимация жанрында «Өзгеше көзқарас пен шығармашылық шеберлік үшін» жүлдесімен марапатталды.

    Фестиваль мамандары туындыдағы авторлық қолтаңба мен көркемдік ерекшелікті жоғары бағалады. «KÖLEÑKE» жобасын отандық мамандардан құралған шығармашылық топ әзірледі.

    Сценарий авторы – Ернар Тілеубаев, қоюшы режиссері – Мақсат Аяпов, қоюшы суретшісі – Даир Жиенқұлов, атқарушы продюсері – Нұржігіт Сұлтанберді.

    Бұдан бөлек, «Қазақанимацияның» фолк-хоррор жанрындағы «Su perisi» мен «Shańyraq» драмасы фестивальдің негізгі бағдарламасынан орын алды.

    Бұл туындылар Портленде алғаш рет шетелдік көрерменге көрсетілді.

    Әлемге танымал анимациялық фильм қазақша көрсетілгенін жазған едік.

    Мәдениет Кино Анимация Жүлде
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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