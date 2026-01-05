KZ
    20:56, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақ футболының ардагері Марат Есмұратов өмірден өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақ футболының ардагері, тәжірибелі ойыншы әрі бапкер Марат Жалғасұлы Есмұратов 65 жасында өмірден озды.

    Қазақ футболының ардагері Марат Есмұратов өмірден өтті
    Фото: «Қайсар» футбол клубы

    Бұл жөнінде Қазақстан футбол федерациясы мәлім етті.

    — Марат Жалғасұлы — отандық футболдың дамуына елеулі үлес қосқан тұлға. Қазақстан ұлттық құрамасының сапында жеті мәрте алаңға шыққан. Кәсіби еңбек жолында «Мелиоратор», «Машук», «Қайрат», СКИФ-«Ордабасы», «Актюбинец», «Мұнайшы» клубтарында өнер көрсетіп, 2001 жылы туған клубы «Қайсар» сапында футболшы мансабын аяқтады. Ол Қазақстан Премьер-лигасында 265 матч өткізіп, 6 гол соқты, — деп жазылған хабарламада.

    Федерация мәліметінше, М. Есмұратов

    бапкерлік қызметінде «Қайсар», «Ақбұлақ», БЖМОРСМ № 2, «БТА Футзал» МФК, «Жетісу» және «Алтай» клубтарында еңбек етті. 

    Еске салсақ, бұдан бұрын футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының FIFA рейтингіндегі орны өзгерді.

