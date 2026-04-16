«Kazakh Tourism» Басқарма төрағасының орынбасары тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM - «Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары болып Әділханов Едіге Дүйсенұлы тағайындалды, деп хабарлайды компанияның баспасөз қызметі.
Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, бұған дейін ол «Астана» халықаралық қаржы орталығының креативті индустриялар департаментінің директоры қызметін атқарған. Туризм және қонақжайлылық саласында мол тәжірибесі бар, оның ішінде халықаралық қонақүй брендтерінде, «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ құрылымында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Спорт істері агенттігінде қызмет еткен.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-ды тәмамдаған, магистр дәрежесін туризм мен қонақжайлылық бағытындағы әлемдегі жетекші жоғары оқу орындарының бірі — César Ritz University-де (Швейцария) оқыған.
