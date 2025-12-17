KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:21, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстан 11 айда 73,4 млн тонна мұнай экспорттады

    АСТАНА. KAZINFORM – Биыл Қазақстан мұнай экспорттау мен газ өндірудің жылдық жоспарын ойдағыдай орындады. Энергетика министрінің орынбасары Сұңғат Есімханов Үкімет отырысында осындай мәлімет айтты. 

    мұнай
    Фото: Энергетика министрлігі

    - Есепті кезеңде мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 114,1% болды. 11 айдың қорытындысы бойынша мұнай экспорты 73,4 млн тонна немесе өткен жылдың сәйкес кезеңіне 116,1%, - деді вице-министр.

    Айтуынша, биылғы жоспар 70,5 млн тонна мұнай экспорттау болған көрінеді.

    - Есепті кезеңде 62,8 млрд текше метр газ өндірілді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 116,7%. Биылғы 62,8 млрд текше метр көлеміндегі газ өндіру жоспары да орындалды. Сұйытылған мұнай газын өндіру көлемі 2,8 млн тонна немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 101,8%. Ел аумағы арқылы газ транзитінің көлемі 64,5 млрд текше метр болды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңінің 100,9%-ы, - деді Сұңғат Есімханов.

    Айта кетейік, бүгін Үкіметте 11 айдың әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы қаралып жатыр. 

    Тегтер:
    Үкімет Экономика Экспорт Мұнай
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар