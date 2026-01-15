Қазақстан 2026 жылғы Азияның ең үздік 4 қысқы бағытына қосылды
АСТАНА. KAZINFORM - Agoda цифрлық туристік платформасы Алматы қаласын Азияның 2026 жылғы үздік қысқы курорттық бағыттары қатарына қосты, деп хабарлайды Kazakh Tourism.
Бұл тізімде Қазақстанмен қатар Жапониядағы Нисеко, Үндістандағы Гульмарг және Оңтүстік Кореядағы Пхенчхан курорттары бар.
Алматы динамикалық туристік бағыт ретінде ерекшеленеді және саяхатшыларды заманауи қалалық мүмкіндіктер, көркем табиғи ландшафттар және бай мәдени өмірдің үйлесімімен тартады.
Agoda сарапшыларының пікірінше, Азиядағы қысқы курорттар туристерге табиғи әдемілік, инфрақұрылым және мәдени әртүрліліктің бірегей үйлесімін ұсынады.
Agoda - Оңтүстік-Шығыс Азияда танымал сандық туристік платформа және Booking Holdings корпорациясына кіреді. Сервис 6 миллионнан астам қонақүй мен туроператорды, 130 000 астам әуе бағытын және 300 000 астам іс-шараны ұсынады.
Осыған дейін Астананың Еуропаның қолжетімді туризм желісіне ресми түрде қосылғаны туралы жаздық.