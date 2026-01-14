KZ
    Қазақстан 2027 жылы энергиядан тапшылық көріп отырған елдер қатарынан шығады

    АСТАНА. KAZINFORM - 2026 жылы Қазақстанда 173 МВт-тық ЖЭК нысандарын қоса алғанда, шамамен 2,6 ГВт жаңа қуат көзі іске қосылатын болады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметі.

    Қытай бірыңғай ұлттық электр энергиясы нарығын қалай құрып жатыр
    Фото: Canva

    Негізгі жобалар:

    «Текелі энергия кешені» ЖШС қуаты 17 МВт болатын 3 жою қазандығы мен бу турбинасын іске қосуды жоспарлап отыр, мерзімі – 2026 жылдың маусымы.

    «Атырау ЖЭО» ЖШС №11 турбоагрегат пен №15 қазандықты пайдалануға береді, қуаты: 59,6 МВт, мерзімі – 2026 жылдың желтоқсаны.

    Қызылорда облысында 2026 жылдың тамызында 240 МВт-тық бу-газды қондырғы (БГҚ);

    Түркістан облысында 2026 жылдың желтоқсанында 1000 МВт-тық бу-газды қондырғы (БГҚ);

    Алматы қаласындағы ЖЭО-2-де 2026 жылдың желтоқсанында 557 МВт-тық бу-газды қондырғы (БГҚ); Алматы қаласындағы ЖЭО-3-те 2026 жылдың желтоқсанында 544 МВт-тық бу-газды қондырғы (БГҚ) пайдалануға беріледі.

    Сондай-ақ 2026 жылдың желтоқсанында жалпы қуаты 173 МВт болатын ЖЭК нысандары іске қосылмақ.

    энергетика
    Фото: Үкімет

    - 2027 жылдың І тоқсанына қарай Қазақстан энергиямен толықтай қамтылып, энергиядан тапшылық көріп отырған елдер қатарынан шығады, - делінген хабарламада.

    Осыған деін Премьер-министр атом энергетикасы саласындағы жобаларды бақылауда ұстауды тапсырған болатын.

     

     

