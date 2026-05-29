Қазақстан 2035 жылға қарай парниктік газ шығарындыларын 17%-ға қысқартуды көздейді
АСТАНА.KAZINFORM - Бүгінгі таңда Климаттық күн тәртібі жаһандық экономикалық дамудың негізгі факторларының біріне айналып отыр. Декарбонизация, тұрақты даму және шығарындыларды азайту мәселелері халықаралық саудаға, инвестицияларға және мемлекеттердің бәсекеге қабілеттілігіне тікелей әсер етеді.
Бұл туралы Еуразиялық экономикалық форум аясында өткен «Халықаралық Климаттық күн тәртібі: ЕАЭО үшін сын-қатерлер мен мүмкіндіктер» атты сессия жұмысы барысында Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Мансұр Ошурбаев айтты.
Вице-министр атап өткендей «ЕАЭО елдері үшін бұл процестер ерекше маңызға ие. Біздің экономикамыз өнеркәсіппен, энергетикамен, шикізат және қайта өңделген тауарлар экспортымен тығыз байланысты. Осыған байланысты Қазақстан ұлттық климаттық саясатты дәйекті түрде дамытып, көміртекті реттеу жүйесін жетілдірмек.
Қазақстан БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясы мен Париж келісімінің қатысушысы бола отырып, парниктік газдар шығарындыларын 2030 жылға қарай 15% - ға және 2035 жылға қарай 1990 жылғы деңгейден 17% - ға қысқарту жөніндегі міндеттемелерге ие.
Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін елімізде кешенді және жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр.
Энергетика, өнеркәсіп, көлік және экономиканың басқа да негізгі салаларын трансформациялаудың ұзақ мерзімді көзқарасын айқындайтын 2060 жылға дейінгі көміртегі бейтараптығына қол жеткізу стратегиясы қабылданды. Қазіргі уақытта өндірістерді жаңғырту, жаңартылатын энергетиканы дамыту және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды қоса алғанда, оны іске асыру жөніндегі жол картасы әзірлену үстінде.
Сондай-ақ, климаттың өзгеруіне жаһандық ден қоюға Қазақстанның жаңартылған ұлттық айқындалатын үлесі бекітілді. Ішкі және халықаралық нарықтарды реттеуді қоса алғанда, экологиялық заңнаманы жетілдіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Парниктік газдар шығарындыларын азайту жөніндегі мақсаттарға қол жеткізудегі Қазақстанның негізгі құралдарының бірі шығарындылар саудасының ұлттық жүйесі (СТВ) болып табылады.
Бүгінгі таңда СТВ барлық ұлттық шығарындылардың шамамен 43% -. қамтиды және энергетика, мұнай-газ, өнеркәсіп және өндіруші секторлардың ірі кәсіпорындарын қамтиды. ҒТ мақсаты кәсіпорындарды «жасыл» технологияларды қолдануға ынталандыру және өз тиімділігін арттыру болып табылады.
Қазақстан реттеудің ашықтығын арттыруды, көміртегі нарығының инфрақұрылымын дамытуды және үздік халықаралық тәжірибелерді енгізуді қоса алғанда, шығарындылар саудасы жүйесін одан әрі дамыту және жетілдіру бойынша дәйекті жұмыс істеп жатыр.
Шығарындылар саудасының ұлттық жүйесін еуропалық көміртекті реттеу механизмдерімен ықтимал интеграциялау мәселелеріне ерекше назар аударылады. Бұл қазақстандық көміртегі нарығына деген сенімді нығайтуға, елдің инвестициялық тартымдылығын арттыруға және отандық бизнес үшін қосымша мүмкіндіктер жасауға мүмкіндік береді.
Қазақстанда шығарындылар саудасының жүйесімен қатар көміртекті офсеттердің, парниктік газдар шығарындыларын сіңіру немесе азайту жөніндегі жобалардың тетігі дамып келеді. Бұл бағыт табиғатты қорғау, орманды қалпына келтіру және өзге де климаттық маңызы бар жобаларды іске асыруды ынталандырады.
Бүгінгі таңда Париж келісімінің 6-бабында көзделген нарықтық тетіктерді имплементациялау бойынша жұмыс жүргізілу үстінде. Қазақстан бұл құралдарды халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, Климаттық қаржыландыруды тарту және бірлескен жобаларды іске асыру үшін маңызды платформа ретінде қарастырады.
Климаттық күн тәртібі бірлескен шешімдер мен тығыз өзара әрекеттесуді қажет етеді. ЕАЭО елдері үшін климаттық саясат шеңберінде ынтымақтастық пен тәжірибе алмасуды дамыту ерекше маңызды
Қазақстан осы жұмысқа белсенді қатысуға және ЕАЭО шеңберінде Климаттық әріптестікті нығайтуға дайын.
Осыған дейін Қазақстандағы климат қалай өзгеріп жатқаны туралы жаздық.