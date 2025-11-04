Қазақстан астығы неге Қытай шекарасынан өте алмай жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Үкімет отырысынан кейін өтіп жатқан баспасөз мәслихатында Қытай шекарасында қаңтарылып тұрған қазақстандық вагондар туралы түсініктеме берді.
- Әрине бүкіл экспортты бақылауда ұстап отырмыз. Тек Қытай емес, 45 мемлекетке бидайымыз экспортталады. Қытай бойынша проблема бар. Тиісті комитеттің адамдарын ол жаққа жібердім. Қазір жұмыс жүргізіліп жатыр. Біздің жақтан бүкіл мәселе шешілген. Ар жағында Қытай тарапы бүкіл астықты тексеру керек. Бұрын 10 вагонның бірін ғана деген сияқты іріктеп қана тексерсе, қазір әр вагоннан сынама алып тексеріп жатыр. Сондықтан кешігу бар. Қазір сондағы бас кеден басқармасының басшылығымен келісім жасап, тезірек шешуді жоспарлап отырмын, - деді министр.
Ал Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Сәкен Қаныбеков астық тиеген вагондар Қазақстан аумағында емес, Қытай шекарасында тұрғанын нақтылады.
- Өз тарапымыздан құжаттың бәрін бергенбіз. Бірінші транзитпен келе жатқан астық өтіп, одан кейін ғана Қазақстан астығы өтеді деген әңгіме жоқ. Жақында ғана Қытай жағына министр атынан хат жолдадық. Осы айдың ішінде кездесу болады. Сол кездесуде «ҚТЖ» өкілдері мен біздің комитет өкілдері сол мәселені толық шешуге ықпал жасаймыз. Жыл сайын осылай болады, биыл ғана емес. Қытай жағындағы фитосанитариялық бекеттер өте қатал қарап жатыр. Әр вагонды жеке-жеке қарағаннан осындай ахуал туындап отыр. Біз жақтан да осындай қатаң тексеру жүріп жатыр, - деді Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Сәкен Қаныбеков.
Бұған дейін Қазақстан-Қытай шекарасындағы автокөлік өткізу пункттері уақытша жабылып жатқанын жазған едік.