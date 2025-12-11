Қазақстан аумағына жұмыртқа әкелуге уақытша тыйым салынды
АСТАНА. KAZINFORM - Ауыл шаруашылығы министрлігі бір ай мерзім ішінде Қазақстанға жұмыртқа әкелуге тыйым салынғанын хабарлады.
«Қазақстан Республикасының аумағына тауық жұмыртқаларын әкелуге тыйым салуды енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2025 жылғы 5 желтоқсандағы № 447 бұйрығымен Қазақстан Республикасының аумағына Қазақстан Республикасының аумағына барлық көлік түрлерімен үшінші елдерден және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен тауық жұмыртқаларын (СЭҚ ТН: 040721) әкелуге 1 ай мерзімге уақытша тыйым салынды.
Айта кету керек, тыйым Қазақстан аумағы арқылы тауық жұмыртқаларының транзитін, сондай-ақ олардың Еуразиялық экономикалық одаққа мүше бір мемлекеттің аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше екінші мемлекеттің аумағына Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өтуіне қатысты қолданылмайды.
Тағамдық жұмыртқа импортына уақытша тыйым отандық тауар өндірушілерді қолдау мақсатында енгізілді.
Бұйрық 2025 жылғы 11 желтоқсанда күшіне енді.
Бұған дейін елде жұмыртқа, сары май, ет, сүт арзандағанын жазған болатынбыз.