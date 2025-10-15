«Қазақстан Барысы-2025»: Кім чемпион атанады
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақ күресі шеберлерінің ең маңызды додасына айналған Республикалық «Қазақстан Барысы» турнирінің шешуші айқасының басталуына да санаулы күндер қалды.
Осымен 14-ші мәрте алауы тұтанғалы отырған финалдық жарыс алдағы 18 қазан күні Елорда төріндегі Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді.
Аталған турнирге облыстық жарыстардың қорытындысы бойынша іріктелген еліміздің ең мықты балуандары бақ сынайды. Олар еліміздің 17 облысы мен Республикалық маңызы бар 3 қала - Астана, Алматы және Шымкент қалаларының спортшылары. Сондай-ақ турнирге өткен жылғы «Қазақстан Барысы» жеңімпазы мен «Әскер Барысы» бәсекесінің екі балуаны қатысады. Турнирдің нәтижесі бойынша ең мықты балуан анықталып, қомақты қаржылай сыйақыға ие болады.
Нақтырақ айтсақ, турнирдің жалпы жүлде қоры 27 000 000 теңге. 1-орын үшін — 15 000 000 теңге. 2-орын үшін — 3 300 000 теңге. 3-орын үшін — 1 080 000 теңге
Сонымен қатар, әр жеңіске жеткен белдесуі үшін балуанға 100 000 теңге беріледі. Сондай-ақ, жалпы жүлде қорының құрамына жеңімпаз және жүлдегер балуандардың бапкерлеріне берілетін ақшалай сыйақылар да кіреді.
Ал «Қазақстан Барысы-2025» республикалық турнирінде жалпы 43 балуан бақ сынайды.
Олар:
1. Қажыбаев Ерасыл - Абай облысы (2024 жылғы жеңімпаз)
2. Сламшаиков Мейіржан - Астана қаласы
3. Шынкеев Олжас - Астана қаласы
4. Исаев Абылай - Алматы қаласы
5. Ізтілеуов Айбек - Алматы қаласы
6. Әбдімаліков Мейіржан - Шымкент қаласы
7. Қожагелдіұлы Нұрсұлтан - Шымкент қаласы
8. Шамшиев Саят - Абай облысы
9. Сейітқазынов Ерсін - Абай облысы
10. Жүнісов Әсет - Ақмола облысы
11. Баухан Дастан - Ақмола облысы
12. Амангелді Ерасыл - Ақтөбе облысы
13. Рахимов Әмірбек - Ақтөбе облысы
14. Жұмахметов Әлімжан - Алматы облысы
15. Сәкенұлы Жігер - Алматы облысы
16. Қалиев Арман - Атырау облысы
17. Ермағанбет Жанұзақ - Атырау облысы
18. Меңдешов Бегайдар – БҚО
19. Жанболатұлы Эльнар – БҚО
20. Қырғызбек Нұрлан - Жамбыл облысы
21. Бескемпір Айдар - Жамбыл облысы
22. Садуақас Бекарыс - Жетісу облысы
23. Нияз Ерсайын - Жетісу облысы
24. Молдағұлов Ерқанат - Қарағанды облысы
25. Дүйсенбаев Ақжол - Қарағанды облысы
26. Жұмағали Алмас - Қостанай облысы
27. Қаблан Нұрсұлтан - Қостанай облысы
28. Исағабылов Мақсат - Қызылорда облысы
29. Сәлімгереев Нұрым - Қызылорда облысы
30. Жарылғапов Нұрдәулет - Маңғыстау облысы
31. Папау Нұрсұлтан - Маңғыстау облысы
32. Манап Рахат - Павлодар облысы
33. Егінбаев Еркебұлан - Павлодар облысы
34. Аусағитов Алтынбек – СҚО
35. Қайров Әділ – СҚО
36. Әбдіғани Бейбарыс - Түркістан облысы
37. Шамшидинов Қайсар - Түркістан облысы
38. Дюсенбин Елдияр - Ұлытау облысы
39. Ғалымов Айдос - Ұлытау облысы
40. Мұхаметханов Жасұлан – ШҚО
41. Бақытбек Нұрхан – ШҚО
42. Оразбаев Әділ - Әскер Барысы
43. Байкамуров Марат - Әскер Барысы
Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Түркістан төрінде төл күресімізден Азия чемпионаты өтетіні туралы жазған болатынбыз.