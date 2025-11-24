KZ
    Қазақстан байдарка және каноэде ескек есу марафонында 5 алтын медаль жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Гонконг қаласында байдарка мен каноэде ескек есуден Азия чемпионатының марафоны мәресіне жетті. Бұл туралы Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің баспасөз қызметі хабарлады.

    байдарка және каноэ
    Фото: Спорт және дене шынықтыру істері комитеті

    Жалпы 3 күнге созылған марафонда Қазақстан командасының спортшылары 5 алтын, 1 күміс пен 2 қола медаль иеленді.

    Байдарка және каноэ
    Фото: Спорт және дене шынықтыру істері комитеті

    Олардың жүлделері:

    Татьяна Токарницкая (байдарка):
    3400 м — 1-орын
    20 км — 1-орын
    500 м — 1-орын
    200 м — 1-орын

    Тимофей Емельянов (каноэ):
    3400 м — 2-орын
    16 км 800 м — 1-орын
    500 м — 3-орын
    200 м — 3-орын

    Байдарка және каноэ
    Фото: Спорт және дене шынықтыру істері комитеті

    Гонконгқа Ұлттық құрама сапында екі ескек есу шебері аттанды. Жалпы, биылғы марафонға сары құрлықтағы 13 мемлекеттен 250-ге жуық спортшы жиналды.

    Еске сала кетейік, қазақстандық спортшылар Ислам ынтымақтастығы ойындарында 56 медаль жеңіп алды.

    Сондай-ақ қазақстандық клубтар футзалдан Чемпиондар лигасы элиталық кезеңін бастайды.

     

