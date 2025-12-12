Қазақстан Бельгияның музыкалық аспаптар мұражайына домбыра мен сазсырнай сыйлады
АСТАНА. KAZINFORM – Бейсенбі күні Қазақстан елшілігінің қолдауымен Бельгия музыкалық аспаптар мұражайына қазақтың ұлттық аспаптары - домбыра мен сазсырнай тапсыру рәсімі өтті, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Аспаптарды ҚР Елшілігі «Алатау Әуендері» концерттік ұйымымен бірлесіп сыйға тартты, бұл Қазақстан мен Бельгия арасындағы мәдени диалогты нығайтудағы маңызды қадам болды.
Салтанатты рәсім барысында Алматы облысының Qulansaz ансамблінің музыканттары қазақ күйлері мен әуендерін орындап, аспаптар көрмеге қойылмас бұрын мұражайға келушілерге олардың дыбысталуын таныстырды.
Домбыра мен сазсырнай мұражайдың тұрақты коллекциясының бір бөлігіне айналады және сандық түрде – онлайн каталог пен аудиогид түрінде қолжетімді болады, онда келушілер әрбір аспаптың ойналуын тыңдап, олардың шығу тегі мен мәдени маңызы туралы біле алады.
Бельгия музыкалық аспаптар мұражайының өкілі Саския Виллаерт экспонаттарды сыйға тартудың маңыздылығын атап өтті.
- Бұл аспаптар біздің мұражайымызды байытып, келушілерге әлемнің тағы бір жарқын музыкалық дәстүрін ашуға мүмкіндік береді. Біз Қазақстанға осы үлесі үшін алғыс айтамыз және домбыра мен сазсырнай аспаптарын кең аудиторияға ұсынуға қуаныштымыз, - деді ол.
Бельгия музыкалық аспаптар мұражайы (MIM) 1877 жылы құрылған Корольдік өнер және тарих мұражайларының бір бөлігі және бүгінде шамамен 8 мың аспаптан тұратын кең коллекциясы, сондай-ақ Брюссельдің сәулет ескерткіштерінің бірі болған тарихи ар-нуво ғимаратының арқасында әлемдегі жетекші музыка мұражайларының бірі саналады.
Еске сала кетсек, Қазақстан мәдениеті апталығы аясында Еуропа астанасында «Алатау әуендері» концерті өтті.