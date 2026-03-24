Қазақстан бензин бағасы ең арзан елдер қатарына енді — жаһандық рейтинг
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан бензиннің қолжетімділігі бойынша әлемдегі алдыңғы қатарлы елдердің қатарына кірді. Рейтингте ел Ливия және Венесуэламен қатар тұр, бұл мемлекеттерде жанармайдың арзандығы табиғи ресурстарға байланысты қалыптасқан, деп хабарлайды Kazinform GlobalPetrolPrices деректеріне сілтеме жасап.
GlobalPetrolPrices мәліметінше, 2026 жылғы 16 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстанда АИ-95 бензинінің бағасы литріне шамамен 0,51 долларды құрайды. Бұл — әлемдік орташа көрсеткіштен (1,37 доллар) шамамен үш есе төмен.
Жаһандық рейтингте Қазақстан жанармай бағасы ресурстық база немесе мемлекеттік субсидиялар есебінен төмен сақталып отырған елдермен қатар орналасқан. Олардың қатарында Ливия, Иран, Венесуэла, сондай-ақ Кувейт, Алжир, Түрікменстан, Мысыр, Қатар, Сауд Арабиясы, Бахрейн және Оман бар.
Бұл елдердің бір бөлігі жанармай бағасын әлеуметтік саясат құралы ретінде төмен деңгейде ұстап отыр. Алайда мұндай модель көбіне шикізат секторына тәуелділіктің жоғары болуымен қатар жүреді. Қазақстан бұл қатарда салыстырмалы түрде тұрақты көрінгенімен, баға қалыптастыру логикасы ұқсас — негізгі рөлді мемлекеттік реттеу атқарады.
Экономистердің айтуынша, ресурстар бағасының ұзақ уақыт төмен деңгейде сақталуы жауапсыздықтың қалыптасуына әкелуі мүмкін. Арзан бензин бірқатар жүйелі салдар тудырады:
• біріншіден, бюджет пен мұнай өңдеу саласына қысым түседі. Төмен маржа жаңғырту мен инвестиция мүмкіндігін шектейді;
• екіншіден, ішкі тұтыну артады. Бұл жолдарға түсетін жүктеменің күшеюіне, шығарындылардың көбеюіне және инфрақұрылымның тез тозуына алып келеді;
• үшіншіден, көрші елдермен баға айырмашылығы пайда болып, жанармайдың заңды және көлеңкелі жолдармен елден тыс кетуіне жол ашады.
Ұзақ мерзімді перспективада бұл факторлар экономиканың жалпы тиімділігін төмендетіп, бензин бағасында тікелей көрінбейтін қосымша шығындарға әкелуі мүмкін.
Дамыған елдерде жағдай керісінше. Еуропа, Жапония және Оңтүстік Кореяда бензин бағасы айтарлықтай жоғары — көбіне литріне 3 доллардан асады.
Бұл мемлекеттердің саясатына байланысты: жоғары баға салықтар есебінен қалыптасып, инфрақұрылымды дамытуға, экологиялық жобаларға және қоғамдық көлікке бағытталады. Осылайша, дамыған экономикаларда қымбат бензин — мәселе емес, реттеу және тұрақты даму құралы ретінде қарастырылады.
Қазақстан үшін жанармайдың төмен бағасы маңызды әлеуметтік фактор болып қала береді. Ол халықты қолдап, әсіресе логистика мен ауыл шаруашылығы салаларындағы бизнес шығындарын азайтады. Алайда сонымен қатар сала тиімділігін кезең-кезеңімен арттыру міндеті тұр. Бұл — қолжетімділік пен нарықтық тетіктер арасындағы тепе-теңдікті табу қажеттігін білдіреді.
Сарапшылардың пікірінше, қазіргі модель қысқа мерзімде сақталуы мүмкін, алайда ұзақ мерзімде баға қалыптастыруға неғұрлым икемді тәсіл қажет болады. Қазақстан бүгінде бензині ең қолжетімді елдердің қатарында, бұл айтарлықтай экономикалық артықшылық береді. Дегенмен басты міндет — бұл артықшылықтың экономикалық тиімділікті төмендететін факторға айналып кетпеуін қамтамасыз ету.
Бұған дейін ҚР Энергетика министрі бензин бағасының күрт өсуіне жол берілмейтінін айтты.