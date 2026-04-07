Қазақстан бірқатар дамыған елден озып, әлемдік білім беру рейтингінде топ-20-ға енді
АСТАНА.KAZINFORM - Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек Қазақстан жаһандық Insider Monkey Official Education Index ресми білім беру индексінде 0,698 көрсеткішімен 18-орында тұрғанын мәлімдеді.
Индекс деректері бойынша Қазақстан әлемдік білім беру кеңістігіне тұрақты дамып келе жатқан және интеграцияланған жүйелері бар елдер тобына кірді.
АҚШ, Ұлыбритания және Қытай рейтингіде алдыңғы орында. Қазақстан осы топтан кейін Нидерланд және Сауд Арабиясымен бір сегментте, Польша, БАӘ, сондай-ақ Мексика, Бразилия және Оңтүстік Африканы қоса алғанда бірқатар ірі елдерден озып тұр.
Рейтинг критерийлерінің бірі-елдегі университеттердің QS-ке ұсынылуы. Ведомство басшысының айтуынша, 10-нан астам қазақстандық жоғары оқу орны QS Top 1000 құрамына кіреді. Олардың ішінде Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті және Satbayev University бар.
Тағы бір көрсеткіш - білім беруге жұмсалатын мемлекеттік шығындардың ЖІӨ-ге пайыздық үлесі. Қазақстанда ол 3–4% деңгейінде қалып отыр.
Саясат Нұрбек Қазақстан Халықаралық интеграцияны, зерттеу университеттерін дамытуды, академиялық орта мен өнеркәсіп арасындағы байланысты нығайтуды, сондай-ақ жасанды интеллектке негізделген экономика үшін кадрлар даярлауды қамтитын жоғары білімнің өзіндік моделін қалыптастыратынын атап өтті.
Оның айтуынша, академиялық ұтқырлықтың өсуі байқалады. Халықаралық серіктестіктер кеңейіп, жоғары оқу орындарының зерттеу әлеуеті артып келеді.
Министр индекстің нәтижесі Қазақстанның әлемдік жоғары білім беру жүйесіндегі ұстанымдарының нығаюын көрсететінін атап өтті.
Бұған дейін хабарланғандай, Қазақстан ОА елдері арасында рекорд орнатты және QS Quacquarelli Symonds әлемнің үздік университеттерінің пәндік рейтингілерінің 16-шы шығарылымында позициясын нығайтты.
Өңірлік бөліністе Шығыс Қазақстан, Алматы, Жамбыл, Маңғыстау және Павлодар облыстары жоғары білім көрсеткішін көрсетті.