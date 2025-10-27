KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:28, 27 Қазан 2025

    Қазақстан БҰҰ-ның киберқылмысқа қарсы конвенциясына қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары полиция генерал-майоры Бауыржан Әленов бастаған делегация Вьетнам астанасы Ханой қаласында өткен БҰҰ-ның киберқылмысқа қарсы конвенциясына қол қою рәсіміне қатысты. Бұл туралы Polisia.kz жазды.

    Қазақстан БҰҰ-ның киберқылмысқа қарсы конвенциясына қол қойды
    Фото: Polisia.kz

    Аталған құжат ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы қылмыстарға қарсы күрестегі халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға және жаһандық киберқауіпсіздік деңгейін арттыруға бағытталған.

    ҚР ІІМ Конвенция жобасын әзірлеу барысында ұлттық мүдделерді ұстана отырып, мемлекеттер арасындағы өзара іс-қимылдың тиімді тетіктерін қалыптастыруға бағытталған ұсыныстар енгізіп, белсенді жұмыс атқарды.

    Конвенцияға қол қою Қазақстанның цифрлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, киберқатерлерге қарсы іс-қимылдың ұлттық жүйесін жетілдіру және киберқауіпсіздік саласында басқа елдермен әріптестікті нығайту жөніндегі мемлекеттік саясатын іске асырудағы маңызды қадам болды.

    Конвенцияға қосылу Қазақстанға:

    • басқа елдермен электрондық дәлелдемелермен жедел алмасуға;
    • трансшекаралық киберқылмыстарды тергеу кезінде тиімді өзара іс-қимыл жасауға;
    • азаматтарды интернет-алаяқтықтан, кибершабуылдардан және цифрлық кеңістіктегі өзге де қауіптерден қорғауға мүмкіндік береді.

    Еске сала кетейік, бұған дейін БҰҰ-ның киберқылмыс туралы конвенциясына қосылу не үшін маңызды екенін жазған едік.

    БҰҰ Киберқауіпсіздік Қазақстан БҰҰ
