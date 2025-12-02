Қазақстан Дүниежүзілік банктің рейтингінде 21 позицияға көтерілді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Дүниежүзілік банктің статистикалық тиімділік көрсеткіштері рейтингінде 217 елдің ішінде 44-орынға ие болды. Алдыңғы жылмен салыстырғанда (2023 жылы – 65-орын) көрсеткіш бірден 21 позицияға жоғарылаған. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлады.
Дүниежүзілік банк жыл сайын ресми түрде танылған халықаралық дереккөздер негізінде қалыптастырылатын статистикалық тиімділік көрсеткіштері (Statistical Performance Indicators – SPI) рейтингін жариялайды. Бұл рейтингте әлемдік даму туралы өзекті әрі нақты мәліметтер қамтылады, соның ішінде ұлттық, өңірлік және жаһандық бағалаулар бар.
Статистикалық тиімділік көрсеткіштері елдің ұлттық статистикалық жүйесінің деректерді пайдалану, көрсетілетін қызметтер, статистикалық өнімдер, дереккөздер және деректер инфрақұрылымы сияқты критерилер бойынша мүмкіндіктерін сипаттайды. Көрсеткіштер 0-ден 100-ге дейінгі шкала бойынша бағаланады, мұндағы 100 – ең жоғары деңгей.
Соңғы деректерге сәйкес, Қазақстанның ұлттық статистикалық жүйесі 100 мүмкін балдан 84,9 балл жинады. Жалпы көрсеткіштің өсуіне келесі құрамдас бөліктердің жақсаруы әсер еткен: «Деректерді пайдалану» – +10, «Дереккөздер» – +10,2, «Деректер инфрақұрылымы» – +10 және «Деректерді ұсыну қызметтері» – +1,1 балл.
SPI-2024 рейтингі бойынша алғашқы үштікке Норвегия, Швеция және Канада кіреді.
Айта кетелік Қазақстан жаһандық зейнетақы индексінде «орнықтылық» рейтингін сақтап қалды.