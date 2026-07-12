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    Қазақстан дзюдо құрамасы Азия кубогында үздік үштікке кірді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан құрамасы Тайбэйде дзюдодан өткен Азия кубогын 2 алтын, 2 күміс және 4 қола жүлдемен аяқтады.

    Қазақстан дзюдо құрамасы Азия кубогында үздік үштікке кірді
    Фото: Қазақстан дзюдо федерациясы

    Қазақстан дзюдо федерациясынан мәлім еткеніндей, аталмыш додада Азияның 23 елінен 200-ден астам спортшы бақ сынады. 

    Қазақстан құрамасынан Мәди Жеткерген (-73 кг) мен Санжар Жаббаров (+100 кг) алтыннан алқа тақты. Ал Мейірбек Байзақов (-66 кг) мен Айшабибі Мұрадимова (-52 кг) күміс жүлдеге ие болды.

    Асылхан Зинуллин (-60 кг), Нұрсұлтан Зайзағалиев (-66 кг), Мәди Еділбаев (+100 кг) және Аяна Дүйсенбайға (-48 кг) қола медаль бұйырды.

    Қазақстан құрамасы жалпыкомандалық медаль кестесінде үздік үштікті түйіндеді. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Қазақстан дзюдо құрамасы Qazaqstan Barysy Grand Slam жарысын тарихи нәтижемен аяқтағанын жазған едік.

    Дзюдо Спорт Азия кубогы
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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