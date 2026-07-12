Қазақстан дзюдо құрамасы Азия кубогында үздік үштікке кірді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан құрамасы Тайбэйде дзюдодан өткен Азия кубогын 2 алтын, 2 күміс және 4 қола жүлдемен аяқтады.
Қазақстан дзюдо федерациясынан мәлім еткеніндей, аталмыш додада Азияның 23 елінен 200-ден астам спортшы бақ сынады.
Қазақстан құрамасынан Мәди Жеткерген (-73 кг) мен Санжар Жаббаров (+100 кг) алтыннан алқа тақты. Ал Мейірбек Байзақов (-66 кг) мен Айшабибі Мұрадимова (-52 кг) күміс жүлдеге ие болды.
Асылхан Зинуллин (-60 кг), Нұрсұлтан Зайзағалиев (-66 кг), Мәди Еділбаев (+100 кг) және Аяна Дүйсенбайға (-48 кг) қола медаль бұйырды.
Қазақстан құрамасы жалпыкомандалық медаль кестесінде үздік үштікті түйіндеді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Қазақстан дзюдо құрамасы Qazaqstan Barysy Grand Slam жарысын тарихи нәтижемен аяқтағанын жазған едік.