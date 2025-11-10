KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    01:43, 10 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстан ерлер құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарында жүзуден күміс жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтіп жатқан VI Ислам Ынтымақтастығы ойындарында Қазақстанның ерлер құрама командасы жүзуден тағы бір жүлдеге қол жеткізді.

    Қазақстан ерлер құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарында жүзуден күміс жеңіп алды
    Фото: ҰОК

    Отандастарымыз 4x200 метрге еркін стильде жүзу эстафетасында күміс медаль иеленді.

    Ел намысын Әділбек Мусин, Максим Сказобцов, Даниил Черепанов және Ғалымжан Балабек қорғады.

    Бұл сайыста Түркия құрамасы бірінші орынды иеленсе, Иран спортшылары үздік үштікті түйіндеді.

    Айта кетейік, бұған дейін қазақстандық жүзушілер Эр-Риядтағы жарыста төрт медаль жеңіп алғанын жаздық.

