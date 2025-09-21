KZ
    21:45, 21 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Қазақстан ETS компаниясының білімді тестілеу тәжірибесін зерделеуге мүдделі

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Educational Testing Service (ETS) компаниясының президенті және бас атқарушы директоры Амит Севакты қабылдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Тоқаев Educational Testing Service (ETS) компаниясының президенті және бас атқарушы директоры Амит Севакты қабылдады
    Фото: Ақорда

    Әңгімелесу барысында Мемлекет басшысы ETS компаниясының білімді тестілеу мен бағалау саласында көш бастап келе жатқанына ерекше назар аударды.

    Президенттің айтуынша, Қазақстан білім беру жүйесінде компанияның тәжірибесін зерделеу мен пайдалануға қызығушылық танытады.

    Қазақстан ETS компаниясының білімді тестілеу тәжірибесін зерделеуге мүдделі
    Фото: Ақорда

    Амит Севак Мемлекет басшысына компанияның халықаралық жұмыс жоспары туралы мәлімет берді.

    Ұйым жылына әлемнің 180 еліне 50 миллионнан аса тест әзірлейді әрі әкімшілендіреді, сондай-ақ ұлттық білім беру жүйесіне арналған бейіндік шешімдерді ұсынады. 

    Осыған дейін Мемлекет басшысы Goldman Sachs Global Institute компаниясының жаһандық мәселелер бойынша президенті Джаред Коэнмен кездесу өткізгенін жазған едік.

    Айнұр Тумакбаева
    Автор
