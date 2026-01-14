Қазақстан Еуразия аймағынан инвестиция тартуда көшбасшы елдердің біріне айналды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Еуразиялық өңір елдерінен тікелей шетелдік инвестиция тарту қарқыны бойынша көшбасшы мемлекеттердің қатарына енді. Соңғы екі жылда бұл көрсеткіш шамамен 1 млрд АҚШ долларына артқан. Бұл туралы Еуразиялық даму банкінің баяндамасында айтылған.
2025 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша, Еуразия өңірі елдерінен Қазақстан экономикасына жинақталған тікелей шетелдік инвестиция көлемі екі жыл ішінде 11,2 пайызға өскен. Ал өңірдің өзге мемлекеттерінде бұл өсім орта есеппен 6,4 пайыз шамасында болған.
Өткен жылдың ортасына қарай Қазақстанға тартылған Еуразиялық өңір елдерінің инвестициясы 9,4 млрд долларды құрап, барлық өңірішілік инвестициялардың 19,5 пайызына тең болды.
Инвестиция көлемінің нақты өсімі шамамен 1 млрд долларды құрады. Сарапшылардың бағалауынша, бұл — Еуразиялық өңірдегі өзара инвестициялардың жалпы өсімінің үштен бірінен астамы.
Инвестициялық өсімге ең үлкен үлесті Ресей (0,73 млрд доллар) мен Армения (0,11 млрд доллар) салған.
Сонымен қатар инвестиция құрылымында да елеулі өзгерістер байқалады. Негізгі өсім өңдеу өнеркәсібінде тіркеліп, бұл саладағы жинақталған инвестиция көлемі 0,84 млрд долларға артқан.
Айтарлықтай үлес қосқан салалардың бірі — агроөнеркәсіп кешені, мұнда инвестиция өсімі 0,34 млрд долларды құрады. Ал шикізат секторында, керісінше, жинақталған инвестиция көлемі 0,5 млрд долларға азайған.
2024 жылы және 2025 жылдың алғашқы жартысында іске асқан ең ірі үш инвестициялық жоба greenfield форматында жүзеге асқан. Оның екеуі мұнай-химия саласына, ал біреуі агроөнеркәсіп секторына тиесілі.
Жалпы алғанда, Қазақстан индустриялық жобалар есебінен инвестиция тарту қарқынын күшейтіп отыр. Соңғы бір жарым жылда өңдеу секторының жинақталған инвестициялар құрылымындағы үлесі 16 пайыздан 23 пайызға дейін артса, шикізат саласының үлесі 50 пайыздан 39 пайызға дейін қысқарған.
Айта кетейік, бұған дейін еліміз соңғы 20 жылда 439,7 млрд АҚШ доллары көлемінде тікелей шетелдік инвестиция тартқаны жайлы жазған едік.