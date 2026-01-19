Қазақстан футбол құрамасы FIFA Series 2026 турнирінде кімдермен ойнайды
АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстан футбол құрамасының FIFA Series 2026 турниріндегі қарсыластары анықталды.
Халықаралық футбол федерациясы (FIFA) жаңа FIFA Series 2026 халықаралық турниріндегі Қазақстан құрамасының топтағы қарсыластарын бекітті.
Қазақстан құрамасы Намибия, Комор аралдары және Кувейтпен ойнайды. Матчтар 2026 жылдың 23-31 наурыз күндері аралығында Астана қаласындағы «Астана Арена» стадионында өтеді.
Қазақстан FIFA Series 2026 турнирін қабылдайтын алғашқы елдердің қатарына енді. Сонымен қатар, Аустралия, Әзербайжан, Индонезия, Маврикий, Пуэрто-Рико, Руанда және Өзбекстан да матчтар өткізеді. Әйелдер құрамаларының ойындары Бразилия, Кот-д’Ивуар және Таиландта өтеді.
Әр топта түрлі құрлықтан төрт команда болады. Әр құрама екі ойыннан өткізеді. Бұл күнтізбедегі матч санын көбейтпеуге мүмкіндік береді. Осының арқасында халықаралық кездесулердің сапасын арттыруды көздейді.
Халықаралық футбол федерациясы (ФИФА) 2026 жылдың наурыз және сәуір айларында өтетін FIFA Series жаңа халықаралық турнирдің жобасын ресми түрде жариялады.
Бұл жоба әлемнің әртүрлі құрлықтарындағы ерлер және әйелдер құрамаларын бір алаңға жинап, тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді.
Турнирдің басты мақсаты – ұлттық құрамаларға басқа конфедерация командаларымен ойнауға жағдай жасап, футбол мәдениеттерін жақындастыру.
FIFA Series алғаш рет 2024 жылы пилоттық форматта өткен болатын. Ал 2026 жылы турнир толық көлемде ұйымдастырылып, алғаш рет әйелдер құрамаларын да қамтиды.
Еске салсақ, бұдан бұрын футболдан UEFA Чемпиондар лигасы негізгі кезеңі жетінші турындағы қазақстандық «Қайрат» (Алматы) және Бельгияның «Брюгге» (Брюссель) командалары арасындағы кездесуде қай елдің төрешілері қызмет атқаратыны белгілі болды.