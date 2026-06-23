Қазақстан гимнастары Азия чемпионатында қалай өнер көрсетті
АСТАНА.KAZINFORM - Қытайдың Цзуньи қаласында спорттық гимнастикадан 2026 жылғы Азия чемпионаты аяқталды.
Қазақстан құрамасы ең үздік нәтижесін командалық көпсайыста көрсетті. Қазақстандық гимнастар төртінші орын алып, жүлдеден бір қадам ғана қалып қойды.
Дмитрий Патанин мен Дияс Тойшыбек жекелеген жаттығулар бойынша финалға жолдама алды.
ҚР ҰОК мәліметінше, Тойшыбек кермедегі жаттығуларда жетінші орынға тұрақтаса, Патанин еркін жаттығулар бағдарламасында сегізінші нәтиже көрсетті.
Айта кетейік, Цзуньидегі құрлық біріншілігінде Қазақстан құрамасының көшбасшыларының бірі Милад Карими өнер көрсеткен жоқ. Гимнаст Азия чемпионатына дайындықтың соңғы кезеңінде жарақат алып, қазір қалпына келу курсынан өтіп жатыр.
Айта кетейік, Астанадағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында таеквондодан Алтай Одағы чемпионатының шымылдығы түрілді.