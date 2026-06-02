Қазақстан, Гонконг және Қытай компаниялары 42 келісімге қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары — ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Гонконг пен материктік Қытай іскер топтары өкілдерімен кездесті. Іс-шараға 70-ке жуық бизнес өкілі, оның ішінде Гонконгтен 40 компания, материктік Қытайдан қаржы, логистика, технология, энергетика, өнеркәсіп пен кәсіби қызмет саласында жұмыс істейтін 30 компания қатысты. Бұл туралы Үкімет мәлім етті.
Кездесудің ашылуында сөз сөйлеген Гонконг делегациясының өкілдері сапар мақсаты — қазақстандық компаниялар мен Гонконг және материктік Қытайдың бизнес құрылымдары арасындағы әріптестік келешегін зерделеу, сондай-ақ «Гонконг-материктік Қытай-Қазақстан» форматында үшжақты ынтымақтастықтың жаңа бағытын іздеу екенін атап өтті.
Кездесу барысында Гонконгтың Солтүстік мегаполисін (Northern Мetropolis) дамыту жобасы ұсынылды. Жоба Гонконг аумағының үштен бірін қамтиды. 800 гектарға жуық өнеркәсіптік аймақты қосқанда, 3 мың гектардан астам жаңа аймақ құруды көздейді. Индустриялық парк қазақстандық және орталық азиялық компаниялардың халықаралық қаржы және сауда хабы ретінде Гонконг арқылы материктік Қытай нарығына шығуы үшін алаң болатыны атап өтілді.
Инвесторлар үшін әртүрлі ынтымақтастық тетігі ұсынылады. Соның ішінде мемлекеттік-жекеменшік әріптестік, бірлескен кәсіпорындар құру, өндірістік алаңдарды жалға алу және бірлесіп инвестициялау бар. Қосымша артықшылықтар — дамыған қаржылық инфрақұрылым, ағылшын жалпы құқығын қолдану және бизнесті қолдаудың кешенді экожүйесі.
Серік Жұманғарин экономикалық дамудың бірегей тәжірибесінің арқасында Гонконг әлемнің жетекші қаржы, сауда және логистикалық орталығының біріне айналғанын атап өтті.
— Біз гонконгтік әріптестердің Қазақстан экономикасының басым секторындағы жобаларды іске асыруға қатысуын арттыру үшін айтарлықтай әлеуетті көріп отырмыз. Қазақстан жоғары кредит қабілеті мен елеулі халықаралық резервке ие бола отырып, инвестицияның сенімді әрі тұрақты алаңы болып қала береді, — деп атап өтті Қазақстан вице-премьері.
Ол Қазақстанның даму институттары ірі жобаларды іске асыру үшін шетелдік қаржыландыруды белсенді тартуға дайын екенін атап өтті. Атап айтқанда, елдің егеменді рейтингі деңгейінде кредиттік рейтингтері бар «Бәйтерек» холдингі жыл сайын $15-20 млрд-қа дейін инвестициялық қаржыландыруды қамтамасыз етуге және қажет болған жағдайда жобалар капиталында қатысу үлесі 49%-ға дейін қаржылық бірлескен инвестор ретінде әрекет етуге қабілетті.
Серік Жұманғариннің айтуынша, Гонконгтың қаржы институттарымен және инвестициялық қоғамдастығымен ынтымақтастықты дамыту ерекше қызығушылық тудырып отыр. Перспективалы бағыттар — облигациялар шығару, қытай юанімен қаржыландыруды тарту, Гонконг қор биржасындағы қазақстандық компаниялардың листингі, сондай-ақ ірі инвестициялық жобаларды бірлесіп іске асыру.
Гонконг әкімшілігінің басшысы Джон Лидің айтуынша, аймақ қазақстандық бизнеске халықаралық қаржы нарығына, Қытайдың Үлкен шығанағы ауданының инфрақұрылымына және Солтүстік мегаполис — инновация, ғылым және технология жаңа орталығының мүмкіндіктеріне қол жеткізуді ұсынуға дайын.
Ынтымақтастықтың сәтті мысалының бірі — Қазақстанның Даму Банкінің Гонконг және Қазақстан қор биржаларында листинг, қытай юанінде номинацияланған еурооблигациялар орналастыруы.
Экспорттық ауыл шаруашылығын дамытуға, АӨК өнімдерін терең өңдеуге және отандық өндірушілерді шоғырландыруға бағытталған мақсатты көлемі $1 млрд-қа дейінгі Adal Fund L. P. қоры тағы бір тәжірибелік құрал ретінде қарастырылуда.
— Соңғы 20 жылда Қазақстан $445 млрд-тан астам тікелей шетелдік инвестиция, соның ішінде Қытайдан шамамен $30 млрд тартылды. Гонконгтан Қазақстан экономикасына салынған инвестиция көлемі $740 млн-ға жетті. Біз әріптестікті одан әрі нығайтуға және екі ел бизнесі үшін жаңа инвестициялық мүмкіндіктер жасауға мүдделіміз, — деп атап өтті Серік Жұманғарин.
Гонконг сауданы дамыту кеңесінің (HKTDC) төрағасы Фредерик Ма делегация қазақстандық әріптестермен бірлескен жобаларды жүзеге асыруға дайын Гонконг пен материктік Қытай бизнесінің жетекші өкілдерін біріктіргенін атап өтті.
Оның айтуынша, Гонконг сауданы дамыту жөніндегі кеңесі 60 жыл бойы халықаралық сауда байланысын дамытуға қолдау көрсетіп келеді. Бүгінде әлем бойынша 51 кеңседен тұратын желіге ие, оның ішінде Алматыдағы өкілдігі де бар. Қазақстан нарығына шығатын Гонконг инвесторларына да, Азиядағы қатысуын арттыруға мүдделі қазақстандық компанияларға да қолдау көрсетеді.
Бизнес-делегация сапарының қорытындысы бойынша өзара түсіністік туралы 4 үкіметаралық меморандумға, Қазақстан, Гонконг және материктік Қытай компаниялары мен ұйымдары арасында 42 келісім мен меморандумға қол қойылды. Құжаттар авиация, қаржы, сауда, инновация, технология, цифрлық экономика және жасыл даму саласындағы ынтымақтастықты қамтиды.
Еске сала кетейік, бұған дейін келесі жылдан бастап Гонконг пен Алматының арасында тікелей әуе рейсі қатынайтынын жаздық.