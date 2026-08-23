Қазақстан халқы таңдау жасады: Құрылтай сайлауында 9 млн 350 мың адам дауыс берді
АСТАНА. KAZINFORM — Құрылтай депутаттарын сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 9 млн 350 мыңнан астам сайлаушы дауыс берді. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Мұхтар Ерман айтты.
— ОСК еліміздің барлық сайлау учаскесінде дауыс беру аяқталғанын хабарлайды. Учаскелік комиссиялар дауыс беруді санауға кірісті. Сайлау туралы заң нормаларына сәйкес, сайлау учаскелерінде дауыстарды санау 12 сағаттан аспауы тиіс. Аумақтық сайлау комиссиялары ОСК-ге электрондық байланыс арналары арқылы дауыс беру мен есептеудің алдын ала нәтижелері туралы мәліметтерді ұсынады, — деді Мұхтар Ерман.
Оның мәліметінше, астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың аумақтық сайлау комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес, сағат 20:00–дегі жағдай бойынша өңірлерде сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы мынадай:
1. Астана қаласы бойынша — 51,67%.
2. Абай облысы бойынша — 81,41%.
3. Ақмола облысы бойынша — 82,69%.
4. Ақтөбе облысы бойынша — 88,30%.
5. Алматы облысы бойынша — 71,17%.
6. Атырау облысы бойынша — 70,74%.
7. Батыс Қазақстан облысы бойынша — 73,38%.
8. Жамбыл облысы бойынша — 85,18%.
9. Жетісу облысы бойынша — 91,19%.
10. Қарағанды облысы бойынша — 76,28%.
11. Қостанай облысы бойынша — 76,47%.
12. Қызылорда облысы бойынша — 90,75%.
13. Маңғыстау облысы бойынша — 71,38%.
14. Павлодар облысы бойынша — 71,20%.
15. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша — 77,31%.
16. Түркістан облысы бойынша — 92,16%.
17. Ұлытау облысы бойынша — 70,72%.
18. Шығыс Қазақстан облысы бойынша — 87,50%.
19. Алматы қаласы бойынша — 43,23%.
20. Шымкент қаласы бойынша — 75,42%.
— Сағат 20:00–де 9 352 151 сайлаушы бюллетень алды. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 74,19 пайызын құрады. ҚР Құрылтайына депутаттарды сайлау бойынша дауыс берудің алдын ала нәтижелері арнайы брифингте хабарланады, — деді ол.
Құрылтай сайлауына қатысты барлық жаңалықпен мына сілтемеге өтіп оқи аласыздар. Елімізде тарихи Құрылтай сайлауында 145 депутаттық мандатқа «Әділет», ЖСДП, «Байтақ», ҚХП, «Ауыл» партиясы, «Ақ жол» және Respublica — барлығы 7 партиядан 545 кандидат тіркелген.