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    Қазақстан халқының саны артып келеді: елде қанша адам тұрады

    АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық статистика бюросы Қазақстан халқының санына қатысты жаңартылған мәліметті жариялады.

    қазақстандықтар
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Ресми дерекке қарағанда, 1 тамызда Қазақстан халқының саны 20 604 819 адамға жетті. Бір ай бұрын, 1 шілдеде бұл көрсеткіш 20 590 589 адам еді.

    Жыл басынан бері Қазақстан халқы 104 997 адамға артқан. Оның 99 419-ы табиғи өсімге тиесілі. Ал шетелден көшіп келгендер есебінен халық саны тағы 5 578 адамға көбейген.

    1 тамыздағы дерек бойынша, қалаларда 13 085 110 адам, ауылдарда 7 414 712 адам тұрады.

    Қазақстанда халық саны ең көп қала — Алматы. Қалада 2 348 103 адам тұрады. Одан кейін Астана — 1 639 176 адам және Шымкент — 1 294 050 адам.

    Өңірлер арасында халық саны жағынан Түркістан облысы көш бастап тұр — 2 149 205 адам. Одан кейін Алматы облысы — 1 596 532 адам. Үшінші орында 1 215 656 тұрғыны бар Жамбыл облысы тұр.

    Халқы ең аз өңір — Ұлытау облысы. Мұнда 219 049 адам тұрады.

    Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда жұмыс істейтіндер саны 9,3 млн адамға жеткені хабарланды.

    Астана Алматы Халық саны Шымкент Алматы облысы Ұлттық статистика бюросы Түркістан облысы
    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
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