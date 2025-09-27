Қазақстан инфекциялық емес аурулардың профилактикасын дамытуды жалғастырады
АСТАНА. KAZINFORM — БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясы аясында Нью-Йоркте инфекциялық емес аурулардың профилактикасы және оған қарсы күрес, психикалық денсаулық пен әл-ауқатты нығайту бойынша жоғары деңгейдегі кеңес өтті. Бұл туралы ҚР Денсаулық сақтау министрлігі жазды.
Кездесудің тақырыбы «Әділеттілік пен интеграция: ИЕА-ға қарсы күресте көшбасшылық пен іс-қимыл арқылы өмір мен тіршілікті өзгерту және психикалық денсаулық пен әл-ауқатты нығайту» болды. Шараға ҚР Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова қатысты.
Бүгінгі таңда инфекциялық емес аурулар ауыртпалығының артуы үлкен алаңдаушылық туғызады және бүкіл әлемде өлімнің жетекші себептерінің бірі болып қала береді. Қазақстан осындай аурулардың профилактикасы, ерте диагностикалау және емдеу бойынша кешенді шаралар қабылдауда.
Қазақстан жұмысының негізгі бағыттары:
- пациенттің денсаулық сақтау жүйесімен алғашқы байланыс нүктесі ретінде медициналық-санитариялық алғашқы көмекті дамыту;
- жүрек-қан тамырлары, онкологиялық және басқа да әлеуметтік мәні бар ауруларды анықтау бойынша ұлттық скринингтік бағдарламалар жүргізу;
- емдеу міндеттемесін және дәрігер мен пациенттің өзара іс-қимылын арттыратын созылмалы ауруларды басқару бағдарламаларын енгізу;
- темекіге, алкоголге және энергетикалық сусындарға қол жеткізудің заңнамалық шектеулері, соның ішінде оларды 21 жасқа дейінгі жастарға сатуға тыйым салу;
- мектептер мен денсаулық сақтау ұйымдарында тұзды, қантты және транс майларды тұтынуды азайту үшін тамақтанудың жаңа стандарты; 1,7 миллионнан астам бала ыстық тамақпен қамтамасыз етілген.
Осы шаралардың арқасында оң өзгерістер байқалды. Темекі шегу мен алкоголді тұтыну деңгейі төмендеді. Тұзды шамадан тыс тұтыну азайып, халықтың физикалық белсенділігі өсіп келеді. Көкөністер мен жемістерді тұтыну артып отыр.
Бұдан басқа, өнімдерге міндетті таңбалауды, фискалдық шараларды және балаларға арналған зиянды өнімдерді жарнамалауға шектеулерді енгізу жалғасып жатыр.
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың медициналық-санитариялық алғашқы көмек жөніндегі елдердің жаһандық коалициясын құру жөніндегі бастамасын одан әрі іске асыру МСАК үздік практикалармен алмасуға, саяси қолдауды жұмылдыруға және ИЕА-ның профилактикасы саласына инвестициялар тартуға мүмкіндік береді.
Қазақстан халықаралық ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға және денсаулық сақтау мен орнықты даму саласындағы жаһандық мақсаттарға қол жеткізуге үлес қосуға ниетті.
Бұған дейін Денсаулық сақтау министрлігі елдегі инфекциялық аурулар бойынша ахуалдың тұрақтанғанын хабарлады.