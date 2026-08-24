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    Қазақстан инвестициялық рейтингте 17 сатыға көтерілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан бір жыл ішінде жаһандық инвестициялық рейтингте 17 сатыға жоғарылады. Бұл туралы жалпыұлттық онлайн-марафонда айтылды.

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    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Еліміз 53-орынға жайғасып, Орталық Азия мемлекеттері арасында ең жоғары көрсеткішке ие болды.

    Сарапшылар Қазақстанның инвестициялық тартымдылығы артып келе жатқанын атап өтеді.

     — Негізгі бағыттар — энергетика, инфрақұрылым және цифрлық технологиялар. Әлеуметтік инфрақұрылым да дамып келеді. Соңғы алты жылда 1200 мектеп салынып, балабақшалар саны үш жылда 720-ға артып, шамамен 12 мыңға жетті,  — дейді олар.

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    Фото: Видеодан скрин

    Бұдан бұрын импорт алмастыру мен инвестиция Қазақстан экономикасын қалай өзгертіп жатқанын жазған болатынбыз.

    Орталық Азия Энергетика Цифрлық Қазақстан Инвестициялар
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар