Қазақстан Кабулда сауда үйін ашты
АСТАНА.KAZINFORM — ҚР Премьер-Министрінің орынбасары — Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин бастаған қазақстандық делегацияның бизнес-миссиясы аясында Казақстанның Кабул қаласында Сауда үйі ашылды.
Айта кету керек, Қазақстанның алғашқы сауда үйі 2024 жылы Герат қаласында ашылған. Алғашқы Сауда үйі табысты іске қосылғаннан кейін Қазақстан Ауғанстанмен сауда байланысын кеңейтуді көздеп, ел астанасында негізгі сауда үйін ашты.
Салтанатты ашылу рәсіміне «QazTrade» АҚ Бас директоры Айтмұхамед Алдажаров пен Afghan German Bakhtar (AGB) компаниясының Бас директоры Сұлтан Ахмад Саруари қатысты. Жоба ауғандық серіктеспен бірлесіп жүзеге асырылып отыр. Бұл жергілікті бизнес қауымдастықпен және мемлекеттік органдармен тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз етіп, қазақстандық экспорттаушылар үшін қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді.
Кабулдағы Сауда үйі Қазақстанның негізгі экспорттық бағыттарын таныстыратын тұрақты көрме-сауда алаңы болады. Оның базасында азық-түлік пен күнделікті тұтыну тауарларын көрсету және сату аймағы, қазақстандық өндірістегі автокөліктердің көрме залы, сондай-ақ дәрілік заттар мен медициналық өнімдерді сақтау және таратуға арналған фармацевтикалық қойма жұмыс істейді.
— Кабулдағы Сауда үйінің ашылуы Қазақстан мен Ауғанстан арасындағы экономикалық әріптестікті нығайту жолындағы кезекті практикалық қадам. Біз отандық өнімдерді ілгерілетуге, жаңа серіктестер табуға және бірлескен жобаларды жүзеге асыруға арналған тұрақты алаң қалыптастырып отырмыз. Бұл ортақ тауар айналымын арттырудың және өзара тиімді ынтымақтастықты дамытудың маңызды құралына айналады деп сенеміз, — деді «QazTrade» АҚ Бас директоры Айтмұхамед Алдажаров.
Кабулдағы Қазақстан Сауда үйінің ашылуы аясында «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ мен Afghan German Bakhtar Company арасында мырыш кенін жеткізу туралы келісімшартқа қол қойылды. Келісімшарт DAP шарттары бойынша жылына шамамен 30 мың тонна мырыш кенін жеткізуді көздейді. Келісімнің негізгі мақсаты — «Қазмырыш» кәсіпорындарын қажетті шикізатпен қамтамасыз ету. Келісімшарттың жалпы сомасы 18,88 млн АҚШ доллар.
Сондай-ақ автомобиль өнеркәсібі саласындағы ынтымақтастықты дамытуға ерекше назар аударылуда. Сауда үйі алаңында Қазақстанда құрастырылған, ауған нарығында сұранысқа ие автокөліктер ұсынылады. Алдағы уақытта сервистік қызмет көрсету мен техникалық қолдау жүйесін іске қосу жоспарлануда. Бұл өңірде отандық автокөлік өнеркәсібін ілгерілетуге арналған толыққанды инфрақұрылым қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Тағы бір перспективалы бағыт — қазақстандық фармацевтикалық өнімдерді жеткізуді дамыту. Кабулда мамандандырылған қойманың ашылуы дәрілік заттарды жүйелі түрде таратуға жағдай жасап, отандық өндірушілердің ауған нарығындағы қатысуын кеңейтеді.
— Бүгінде Ауғанстан — үлкен мүмкіндіктер нарығы. Ел халқының саны 40 миллионнан асады, ал экономикасы тұрақты өсім көрсетіп отыр. Бұрын Қазақстан экспортының негізін ұн, астық, күнбағыс майы және агроөнеркәсіптік кешеннің өзге де өнімдері құраса, қазір ынтымақтастықтың жаңа бағыттары ашылуда. Ауған нарығында ауыл шаруашылығы, құрылыс және тау-кен өнеркәсібіне арналған техника, жабдықтар мен сервистік қызметтерге сұраныс жоғары. Біз Қазақстанның шикізаттық емес экспортын ұлғайту үшін зор әлеует көріп отырмыз және Кабулдағы Сауда үйі жаңа жобаларды дамытуға арналған тиімді алаңға айналады деп сенеміз, — деді GWM Capital LTD директорлар кеңесінің төрағасы Қанат Құдайберген.
Айта кетелік Қазақстан мен Ауғанстан өңірлік сауда және инвестициялық ынтымақтастықты кеңейтетіні туралы жазған едік.