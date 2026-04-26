Қазақстан Қырғызстанға 2025-2026 жылдары 1,56 млрд кВт·сағат электр энергиясын жеткізді
АСТАНА. KAZINFORM – Бішкекте вегетациялық кезең алдында Орталық Азиядағы су-энергетикалық жүйелерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету мәселелері талқыланды.
Кездесуге Қырғызстанның энергетика министрі Таалайбек Ибраев, Өзбекстанның энергетика министрі Журабек Мирзамахмудов, су шаруашылығы министрі Шавкат Хамраев және Тәжікстанның энергетика және су ресурстары министрі Далер Джума қатысты.
Қазақстан делегациясын Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов пен Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов басқарды. Жиынға сондай-ақ «KEGOC» АҚ жүйелік операторы мен «ЖЭК жөніндегі ҚЕО» ЖШС басшылары, сондай-ақ серіктес елдердің су саласындағы ведомстволар өкілдері қатысты.
Басқосу барысында өңір елдерінің өзара міндеттемелері басты назарға алынды. Тараптар Орталық Азия энергожүйелерінің тарихи тұрғыдан тығыз байланыста екенін, бір елдегі тұрақсыздықтың бүкіл макроөңірге әсер ететінін атап өтті.
Қазақстан Қырғыз Республикасының электр энергиясы тапшылығын жоюға қолдау көрсетуін жалғастыруға дайын екенін білдірді. Энергетика министрі Ерлан Ақкенженовтің мәліметінше, 2025 жылғы қыркүйек пен 2026 жылғы сәуір аралығында Қырғызстанға 1 560 млн кВт·сағаттан астам электр энергиясы жеткізілді.
Министрдің айтуынша, бұл электр энергиясы алмасуы жазғы маусымға қажетті су қорын жинақтау үшін Тоқтоғұл су қоймасындағы су деңгейін сақтауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, өңірдегі тұрақты тепе-теңдікті қамтамасыз ету үшін барлық тараптың бұрын жасалған су-энергетикалық келісімдерді қатаң орындауы маңызды екені атап өтілді.
Сарапшы топтар техникалық мәселелер бойынша консультациялар өткізіп, деректермен алмасқан. Алдағы кезеңдегі жүктемелерді нақты жоспарлау қажеттігі ескеріліп, тараптар энергожүйелердің жұмыс режиміне қатысты техникалық параметрлер мен цифрлық көрсеткіштерді келісу жұмыстарын жалғастыруға келісті.
Қол жеткізілген келісімдерді нақтылау және өзара іс-қимылды үйлестіру мамыр айында Ташкентте және маусым айында Бішкекте өтетін министрлер деңгейіндегі кездесулерде жалғасады.
