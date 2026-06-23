Қазақстан Қытай мен Еуропа арасындағы транзиттің 70 пайызын қамтамасыз етеді — Нидерланд елшісі
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасындағы Төтенше және өкілетті елшісі Нико Шермерс Қазақстанның Орта дәліздегі стратегиялық рөлін атап өтті. Дипломат бұл туралы Астанада өткен Қазақстан–Нидерланд Іскерлік кеңесінің II отырысы аясында мәлімдеді.
Елші Қазақстанның Орта дәліз маршруты бойынша ерекше стратегиялық маңызына тоқталды.
— Бүгінде Қазақстан Қытай мен Еуропа арасындағы құрлықтық транзиттің 70 пайызын қамтамасыз етеді. APM Terminals сияқты ірі нидерланд компаниялары бұл бағытта Ақтау мен Құрық порттарын дамытуға қазірдің өзінде үлес қосып отыр, — деді ол.
Сондай-ақ елші өткен апта ғана Нидерландыда 160 миллион еуро тұратын жаңа келісімшарттар жасалғанын хабарлады.
— Қазақстан Орталық Азиядағы маңызды ел. Бізге мұнай-газдан өзге салаларға, яғни су шаруашылығына, ауыл шаруашылығына көшу тиімді. Нидерланд Қазақстандағы ең ірі шетелдік инвестор және бұл қызметті әлі де жалғастыруға ниеттіміз, — деп түйіндеді сөзін Шермерс.
Айта кетейік, бұған дейін, ол еліміз цифрландыру саласында Нидерландыға үлгі бола алатынын айтқан еді.