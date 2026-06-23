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    Қазақстан Қытай мен Еуропа арасындағы транзиттің 70 пайызын қамтамасыз етеді — Нидерланд елшісі

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасындағы Төтенше және өкілетті елшісі Нико Шермерс Қазақстанның Орта дәліздегі стратегиялық рөлін атап өтті. Дипломат бұл туралы Астанада өткен Қазақстан–Нидерланд Іскерлік кеңесінің II отырысы аясында мәлімдеді. 

    Нико Шермерс
    Фото: ҚР Сырты сауда палатасы баспасөз қызметі

    Елші Қазақстанның Орта дәліз маршруты бойынша ерекше стратегиялық маңызына тоқталды. 

    — Бүгінде Қазақстан Қытай мен Еуропа арасындағы құрлықтық транзиттің 70 пайызын қамтамасыз етеді. APM Terminals сияқты ірі нидерланд компаниялары бұл бағытта Ақтау мен Құрық порттарын дамытуға қазірдің өзінде үлес қосып отыр, — деді ол.

    Сондай-ақ елші өткен апта ғана Нидерландыда 160 миллион еуро тұратын жаңа келісімшарттар жасалғанын хабарлады. 

    — Қазақстан Орталық Азиядағы маңызды ел. Бізге мұнай-газдан өзге салаларға, яғни су шаруашылығына, ауыл шаруашылығына көшу тиімді. Нидерланд Қазақстандағы ең ірі шетелдік инвестор және бұл қызметті әлі де жалғастыруға ниеттіміз, — деп түйіндеді сөзін Шермерс.

    Айта кетейік, бұған дейін, ол еліміз цифрландыру саласында Нидерландыға үлгі бола алатынын айтқан еді.

    Экономика Қытай Ауыл шаруашылығы Елші Еуропа Нидерланд
    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
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