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    Қазақстан-Қытай шекарасындағы санитариялық бақылау қалай жүргізіледі

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан мен Қытай өкілдері мемлекеттік шекарадағы санитариялық-карантиндік бақылау мәселелерін талқылады, деп хабарлайды Денсаулық сақтау министрлігі.

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    Фото: Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті

    2026 жылғы 7 шілдеде Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы – Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері Сархат Бейсенова Қытай Халық Республикасының Бас кедендік бақылау басқармасы Санитариялық-карантиндік бақылау департаментінің өкілдерімен кездесті.

    Кездесу Ұлттық сараптама орталығының алаңында өтті.

    – Кездесу барысында тараптар Қазақстан-Қытай мемлекеттік шекарасындағы санитариялық-карантиндік бақылау саласында тәжірибе алмасу мәселелерін талқылады, – делінген хабарламада.

    Тараптар мемлекеттік шекараны санитариялық қорғау саласындағы ынтымақтастықты нығайту және санитариялық-карантиндік бақылауды жүзеге асыру бойынша тәжірибе алмасу мәселелеріне ерекше назар аударды.

    Сонымен қатар пандемиялық қатерлерге дайындықты қамтамасыз ету, профилактика және ден қою шараларына қатысты Халықаралық медициналық-санитариялық қағидаларға енгізілген өзгерістерді іске асыру мәселелері қаралды.

    Қазақстанға жұмыс сапары аясында Қытай делегациясының өкілдері Астана халықаралық әуежайындағы санитариялық-карантиндік пункттің жұмысымен танысты.

    – Кездесу қорытындысы бойынша тараптар мемлекеттік шекараны санитариялық қорғау саласындағы екіжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға, тәжірибе алмасуды жалғастыруға және өзара іс-қимылды дамытуға дайын екенін растады, – деп атап өтті ведомстводан.

    Айта кетейік, фитосанитариялық талапқа сай келмейтін 6 тонна қияр Ресейге қайтарылды.

    Шекара Қытай СЭС
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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