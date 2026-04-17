Қазақстан Конституциясы Брайль қарпінде және аудионұсқада ұсынылды
АСТАНА.KAZINFORM - Ұлттық кітап күніне орай ұйымдастырылған кітап апталығы аясында зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханада Қазақстан Республикасы Конституциясының жаңа басылымының таныстырылымы өтті.
Мәдениет және ақпарат министрлігі мәліметінше, басылым қазақ және орыс тілдерінде Брайль қарпінде, сондай-ақ аудионұсқада әзірленді.
Іс-шара барысында кітапхана қызметкерлері қатысушыларды бедерлі-нүктелі қаріппен басылған кітаптарды дайындау үдерісімен таныстырып, олардың жасалу кезеңдерін көрсетті.
Жаңа Конституция ел дамуының жаңа кезеңін айқындайды. Тәуелсіздікті нығайтуға, саяси жүйені жаңғыртуға және қоғам дамуының жаңа үлгісін қалыптастыруға бағытталған құжат ретінде Ата Заңның мәні айрықша.
Іс-шараның басты мақсаты – маңызды мемлекеттік құжаттарды барлық азамат үшін қолжетімді қылып, баршаға бірдей мүмкіндікті қамтамасыз ету.
Айта кетейік, 1 шілдеден бастап жаңа Конституция күшіне енеді.
Олжас Бектенов барлық меморганға Конституцияны түсіндіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын жүзеге асыруды тапсырды.