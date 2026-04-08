Қазақстан кубогы: «Қайрат» Оралда «Жайықтан» басым түсті
ОРАЛ. KAZINFORM – Қазақстан кубогы үшін матчта жергілікті «Жайық» клубы Алматының «Қайратын» қабылдады.
Вячеслав Невольников жаттықтыратын оралдықтар бірінші лигада өнер көрсетсе, алматылықтардың Қазақстан чемпионатында көш бастап келе жатқаны белгілі.
«Жайықтың» Еуропа чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде бақ сынаған «Қайратпен» ойнайтыны жанкүйерлердің үлкен қызығушылығын туғызды. Матч өтетін П.Атоян атындағы стадионға 8 320 билет күні бұрын сатылып кетті.
«Қайраттың» бас бапкері Рафаэль Уразбахтин жастарға үміт артты.
Бәсекеде алдымен алаң иелері есеп ашты. 25-минутта команда капитаны Бауыржан Омаров әуелеткен допты Тимур Мұхаметжанов баспен қақпаға дәл соқты. Дегенмен 36-минутта қарсы шабуылда 18 жастағы Азамат Тұяқбаев таразы басын теңестірді.
Екінші таймда А.Тұяқбаев 51-минутта «Қайратты» алға шығарды. 72-минутта қорғаушының қателігін пайдаланған 17 жастағы Евгений Петрик есепті 3:1-ге жеткізді.
Осылайша, алматылықтар 1/8 финалға жолдама алды.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралдың «Жайығы» бірінші лиганың беташар ойынын жеңіспен бастағанын жазған болатынбыз.
Сондай-ақ «Тобыл» Қазақстан кубогы 1/16 финалында жеңіске жетті.