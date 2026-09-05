Қазақстан құрамасы 300 шақырымдық ат жарысында үздік атанды
АСТАНА. KAZINFORM — VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындары аясында өткен алыс қашықтықтағы ат жарысы — жорықта Қазақстан құрамасы үздік нәтиже көрсетіп, 1-орынға ие болды.
Шабандоздар мен тұлпарлар 300 шақырымдық қашықтықты 4 күн ішінде еңсеріп, мәреге бірінші болып жетті.
1-орын — Қазақстан 🇰🇿
2-орын — Қырғызстан 🇰🇬
3-орын — Қырғызстан 🇰🇬
Қазақстан құрамасының жеңімпаздар құрамы:
▫️ Ержан Ернар
▫️ Төлебай Жарас
▫️ Ыдырыс Жақсылық
▫️ Реимбай Қанат
▫️ Есен Ахмет
Айта кетелік Қазақстан Көшпенділер ойынында 25 алтын медальмен көш бастады.