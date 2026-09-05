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    Қазақстан құрамасы 300 шақырымдық ат жарысында үздік атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындары аясында өткен алыс қашықтықтағы ат жарысы — жорықта Қазақстан құрамасы үздік нәтиже көрсетіп, 1-орынға ие болды. 

    Қазақстан құрамасы 300 шақырымдық ат жарысында үздік атанды
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    Шабандоздар мен тұлпарлар 300 шақырымдық қашықтықты 4 күн ішінде еңсеріп, мәреге бірінші болып жетті.

    1-орын — Қазақстан 🇰🇿
     2-орын — Қырғызстан 🇰🇬
     3-орын — Қырғызстан 🇰🇬

    Қазақстан құрамасының жеңімпаздар құрамы:
    ▫️ Ержан Ернар
    ▫️ Төлебай Жарас
    ▫️ Ыдырыс Жақсылық
    ▫️ Реимбай Қанат
    ▫️ Есен Ахмет 

    Айта кетелік Қазақстан Көшпенділер ойынында 25 алтын медальмен көш бастады

    Дүниежүзілік көшпенділер ойындары Спорт Ат спорты
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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