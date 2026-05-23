Қазақстан құрамасы Juniors Davis Cup турнирін екінші орынмен аяқтады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның жасөспірімдер құрамасы Asia/Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup турнирін екінші орынмен аяқтады. Бұл туралы Қазақстанның теннис федерациясы мәлім етті.
Команда бұған дейін үздік төрттікке еніп, командалық әлем чемпионатының финалдық кезеңіне жолдама алған болатын.
Шымкентте өтіп жатқан Азия/Мұхит жағалауы аймақтық іріктеу турнирінің жартылай финалына жолдама алған отандастарымыз әлемдік біріншіліктің шешуші сатысына мерзімінен бұрын өтті.
Ширек финалдық бәсекеде Қазақстан құрамасы Гонконг командасын ұтты. Алғашқы болып кортқа шыққан Ахмади Маханов қарсыласы Такуто Матсуоны 6:2, 6:3 есебімен қапы қалдырды. Одан кейінгі кездесуде Аңсар Ниетқалиев Чой Фу Вангтан 6:3, 6:4 есебімен басым түсіп, жалпы есептегі жеңісті бекіткен болатын.